KHO:n ennakkopäätös, joka koskee viranomaisen valitusoikeutta
27.10.2026 09:10:33 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Hallinto-oikeus oli jättänyt vahvistamatta sille alistetun sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan ylilääkärin tekemän hoidon jatkamista koskevan päätöksen, koska ulkopuolisen lääkärin lausunnon antaneen erikoislääkärin ei voitu katsoa olleen mielenterveyslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sairaalan ulkopuolinen ja riippumaton lääkäri. Vaikka HUS-yhtymällä oli ulkopuolisten lääkäreiden järjestämisvastuu, sillä ei katsottu olevan viranomaisena valvottavanaan sellaista hallintoprosessilain 109 §:n 3 momentissa tarkoitettua yleistä etua, jonka perusteella se olisi saanut hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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