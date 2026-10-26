Kun tarkka palvelutermi on hukassa, verkkosivujen tekoälyavustaja auttaa

26.10.2026 13:37:37 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla toimiva tekoälyavustaja auttaa löytämään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelun tarkka nimi ei olisi tiedossa. Tekoälyavustaja tukee yli 300 kieltä. Käyttäjiltä kerätään palautetta avustajan kehittämiseksi.

Hyvinvointialueen verkkosivujen tekoälyavustaja etsii vastauksia verkkosivujen sisällöistä ja ohjaa tarvittaessa oikeaan yhteydenottokanavaan. Hyvinvointialueen palvelujen viralliset nimet eivät aina ole asiakkaille tuttuja, mikä voi vaikeuttaa tiedon löytämistä. Luvn.fi-verkkosivujen tekoälyavustajalle kysymyksen voi esittää omin sanoin ilman tarkkaa palvelutermiä.

Tekoälyavustajalta voi kysyä esimerkiksi näin 

  • Miten varaan ajan neuvolaan? 

  • Mikä on hammashoidon palveluseteli? 

  • Mistä löydän ikääntyneille suunnatut tapahtumat? 

Tekoälyavustaja löytyy verkkosivujen etusivulta ja sivujen oikeasta laidasta. Avustajalta voi kysyä tietoa ja ohjausta kirjoittamalla tai tietyillä kielillä myös puhumalla. Vastauksen voi lukea tai kuunnella. 

Tekoälyavustajalle ei tule kirjoittaa henkilötietoja, terveystietoja tai muita arkaluontoisia tietoja. Kiireellisessä tai henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. 

Avustaja ei ole terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattilainen eikä asiakaspalvelija. Se ei tee diagnooseja, anna hoito-ohjeita tai arvioi palvelutarvetta. Varsinainen palvelu, neuvonta ja ammattilaisen arvio tapahtuvat edelleen hyvinvointialueen palvelukanavissa. 

Käyttäjäpalaute auttaa kehittämään tekoälyavustajaa 

Tekoälyavustajaa kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella. Käyttäjät ovat kertoneet avustajan auttaneen heitä löytämään sivustolta etsimänsä tiedon. 

Tekoälyavustaja tukee yli 300 kieltä. Monikielisyys helpottaa tiedon löytämistä erityisesti silloin, kun suomen- tai ruotsinkieliset palvelusanat eivät ole verkkosivujen käyttäjälle tuttuja. 

Verkkosivujen tekoälyavustaja on yksi tapa, jolla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue hyödyntää teknologiaa palveluja koskevan tiedon löytämisen helpottamisessa. 

Tekoälyavustajaa voi käyttää osoitteessa luvn.fi.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuetekoälymonikielisyys

Yhteyshenkilöt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

Instagram: @luhyvinvointialue

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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