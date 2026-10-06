Lasten suojelua voi uudistaa sosiaalisilla innovaatioilla
28.10.2026 07:01:00 EET | Lastensuojelun Keskusliitto | Tiedote
Suomessa on syntynyt vuosikymmenten aikana useita innovaatioita, jotka ovat uudistaneet lasten suojelua merkittävästi. Uusi julkaisu nostaa esille ensikodit, äitiyspakkauksen, Iceheartsin, kokemusasiantuntijatoiminnan ja Sekasin-chatin innovaatioina, jotka ovat rohkeasti etsineet ja löytäneet uusia tapoja tukea lapsia, nuoria ja perheitä.
Ensikodista Sekasin-chattiin – Huomioita sosiaalisista innovaatioista lasten suojelussa -julkaisussa esitellään toimintamalleja yli sadan vuoden ajalta ja pohditaan, mitä niiden synty ja menestys kertovat muutoksesta, vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Vuonna 2023 Lastensuojelun Keskusliitto kartoitti kyselyllä näkemyksiä lasten suojelun innovatiivisista toimintamalleista. Julkaisussa esitellään viisi vastaajia eniten vakuuttanutta innovaatiota sekä yksi kirjoittajan omasta mielestä paras lastensuojeluinnovaatio kautta aikain: raittiusliike.
Julkaisun kirjoittanut hankekoordinaattori Petri Paju tarkastelee ensikoteja, äitiyspakkausta, Iceheartsia, kokemusasiantuntijatoimintaa ja Sekasin-chattia sosiaalisina innovaatioina. Vaikka toimintamallit ovat syntyneet eri aikakausina ja vastaavat erilaisiin tarpeisiin, niitä yhdistää pyrkimys löytää uusia tapoja tukea lapsia, nuoria ja perheitä.
Yli sata vuotta lasten suojelun uudistamista
Julkaisun mukaan sosiaaliset innovaatiot eivät useinkaan synny yksittäisestä oivalluksesta tai teknisestä keksinnöstä. Yhteistä monille menestyneille toimintamalleille on vahva halu muuttaa asioita sekä rohkeus kokeilla uusia toimintatapoja. Keskeinen rooli on myös järjestöillä, joissa monet innovaatiot ovat saaneet alkunsa ja kehittyneet osaksi palvelujärjestelmää. Innon ja halun lisäksi innovaatioiden juurtuminen näyttää vaativan onnea ja ystäviä avainpaikoilla.
Vaikuttavia ratkaisuja hyvin erilaisilla tavoilla
Esimerkit osoittavat, että vaikuttava työ voi rakentua hyvin erilaisille lähtökohdille. Icehearts perustuu jopa 12 vuotta kestävään henkilökohtaiseen suhteeseen ja luottamukseen. Sekasin-chatissa puolestaan yksi kohtaaminen kestää keskimäärin noin 45 minuuttia. Molempia pidetään onnistuneina ja merkittävinä innovaatioina.
Julkaisu nostaa esiin myös innovaatioiden pitkäjänteisyyden. Vanhimmat tarkasteltavista toimintamalleista ovat edelleen käytössä, vaikka ne ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet ja kehittyneet vastaamaan uusia tarpeita.
Lisätiedot
Petri Paju
hankekoordinaattori
SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke
Lastensuojelun Keskusliitto
Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä – Icehearts(avautuu uuteen välilehteen)
Etusivu – Pesäpuu(avautuu uuteen välilehteen)
Sekasin-chat – SekasinKollektiivi(avautuu uuteen välilehteen)
Ensi- ja turvakotien liitto(avautuu uuteen välilehteen)
SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke on Euroopan sosiaalirahaston pluskauden osarahoittama ja sen toteuttajina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Pesäpuu ry. SOILA tukee Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -aluehankkeita. Lue lisää SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke | lskl.fi(avautuu uuteen välilehteen)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne PeltoniemiViestintä- ja verkostokoordinaattoriLastensuojelun KeskusliittoPuh:044 770 9873marianne.peltoniemi@lskl.fi
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Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä lastensuojelun kehittämiseksi. Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä ja kuntia tai hyvinvointialueita.
Koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on.
www.lskl.fi
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