Muistutus: Mediakutsu SuPerin keskusteluun: Oikeus hyvään ikääntymiseen – etuoikeus vai ihmisoikeus?

SuPerin blogi: Lähihoitaja on elämän loppuvaiheen hyvän hoidon turvaaja 7.10.2026 12:24:35 EEST | Blogi

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan palliatiivinen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on lievittää kärsimystä sekä ylläpitää potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä mahdollisimman hyvänä.