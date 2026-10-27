EK:n Suhdannebarometri: Suomalaisyritysten suhdannearviot hieman pehmeämmät – kasvun arvioidaan silti jatkuvan
27.10.2026 08:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten arviot tilanteesta ovat muuttuneet hieman varovaisemmiksi edelliseen tiedusteluun nähden, vaikka suhdannekuva onkin selvästi alkuvuotta vahvempi. Kasvu on jatkunut viime kuukausina erityisesti teollisuudessa, jossa tuotannon arvioidaan pysyvän nousussa myös lähiaikoina. Myös työvoiman supistuminen päättyi.
Elinkeinoelämän näkymät lähikuukausille ovat kohtalaiset, ja kasvun arvioidaan kokonaisuutena jatkuvan. Palvelualojen elpyminen jää teollisuutta ja rakentamista vaimeammaksi, mutta silti myös palvelujen myynti lisääntyisi loivasti. Koko elinkeinoelämän henkilöstön määrä kasvaisi hieman.
”Erityisesti teollisuudessa suhdanteet ovat barometrin mukaan yhä vahvistuneet kesän jälkeen, mikä on tämänhetkisessä jännitteisessä talousympäristössä myönteinen tulos. Positiivista on myös henkilöstön määrän vakautuminen koko yrityskentässä. Vaikka yritysten näkemyksiin onkin tullut hieman lisää epävarmuutta loppukesään verrattuna, kasvun ennustetaan silti jatkuvan lähikuukausina”, kuvailee EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila.
Kustannusten nousu jatkuu yritysten arvioiden mukaan voimakkaana, mutta kannattavuuden ennustetaan silti kohenevan hieman. Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten markkinatilanteessa on melko paljon vaihtelua: tilanteen paranemisesta huolimatta vähän yli puolet yrityksistä kuvasi kysyntäänsä edelleen heikoksi. Samaan aikaan esiintyy kuitenkin jonkin verran työvoimapulaa, ja teollisuudessa myös kapasiteettipula yleistyi.
”Inflaatiopaineet jatkuvat laaja-alaisina erityisesti energiahintojen vetämänä. Keskuspankkien koronnostojen ennustetaan yhä jatkuvan. Poliittinen epävakaus monissa keskeisissä talouksissa, sotilaallisten konfliktien jatkuminen ja kauppapolitiikan arvaamattomuus vaikuttavat väistämättä myös yritysten tulevaisuudenuskoon. Barometrin kohtalaisen myönteinen tulos kertoo kuitenkin myös suomalaisyritysten osaamisesta ja kilpailukyvystä epävarmoina aikoina”, Urrila arvioi.
EK:n Suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2026 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä sekä odotuksia lähikuukausille. Tiedusteluun vastasi 1 158 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 300 000 henkilöä.
Suhdannebarometri, lokakuu 2026
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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