Tutkimus tuo uutta tietoa sotilaskotisisarten kokemuksista ja yhteistyöstä lottien kanssa sota-aikana
26.10.2026 11:12:59 EET | Lotta Svärd Säätiö | Tiedote
10 000 euron arvoinen Lotta Svärd -stipendi myönnettiin Maija Ikoselle väitöskirjatutkimukseen.
"Sotilaskotisisarista, heidän arjestaan sekä heidän yhteistyöstään lottien kanssa ei ole kovin paljon tutkittua tietoa, joten tämä tutkimus tulee täydentämään osaltaan suomalaisten naisten historiaa yhteiskuntamme rakentajina", sanoo poliittisen historian väitöskirjatutkija Maija Ikonen Turun Yliopistosta.
Maija Ikosen väitöskirja ”Sotilaskotisisarten kokemukset rintamalla ja kotirintamalla talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sekä välirauhan aikana” tarkastelee vuosia 1939–1945 ja tuo esiin naisten omia kokemuksia sekä heidän tehtäviään sodan eri vaiheissa. Tutkimuksessa pohditaan myös sotilaskotisisarten roolia ja itseymmärrystä omasta toiminnasta sodan aikana. Tutkimus pohjautuu arkistoaineistojen lisäksi vahvasti sotilaskotisisarten itse tuottamaan aineistoon kuten sotilaskotisisarten muistelmiin, päiväkirjoihin ja kirjeisiin.
Lotta Svärd Säätiössä pidetään tärkeänä jatkuvaa ja laadukasta sotasukupolven naisten historian tutkimusta.
"Oikean ja tutkitun tiedon välittäminen suurelle yleisölle vahvistaa kansakuntamme yhteistä muistia, jonka säilyminen muuttuvassa maailmassa ja erityisesti kriisien aikana on ensiarvoisen tärkeää", sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.
Lotta Svärd -stipendin luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala yhdessä Lotta Svärd Säätiön hallituksen puheenjohtaja Riitta Pyhälän kanssa Säätiön järjestämässä seminaarissa säätiön perustamispäivänä 24.10. Tuusulassa. Seminaarin teemana oli lottatutkimus ja tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Lottamuseo. Puhujina tapahtumassa olivat Luston kehittämisjohtaja ja Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Leena Paaskoski, Turun yliopiston väitöskirjatutkija Juho Wilska ja Lottamuseon tutkija Sini Lintula. Musiikkiesityksestä vastasi Club for Five -lauluyhtye.
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Yhteyshenkilöt
Susan MykräViestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikköLotta Svärd SäätiöPuh:+358 45 1060 393susan.mykra@lottasvard.fi
Anne NurminenToiminnanjohtajaLotta Svärd SäätiöPuh:+358 44 7442 020anne.nurminen@lottasvard.fi
Saija YlitaloMuseonjohtajaLottamuseoPuh:+358 9 4770 2881Puh:+358 50 5568 212saija.ylitalo@lottasvard.fi
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Lotta Svärd Säätiö on 1921–44 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön suora perillinen. Syksyllä 1944 lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja avustustyötä. Vuonna 2004 huoltosäätiön nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.
Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä lottajärjestössä palvelleiden naisten laatimien sääntöjen puitteissa huolto- ja avustustyön parissa, avustamalla naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa ja tekemällä näkyväksi ammatillisen museotyön kautta lottajärjestössä toimineiden naisten työn merkitystä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Säätiön toimipaikka ja Lottamuseo sijaitsevat Tuusulassa. Lue lisää: www.lottasvard.fi.
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