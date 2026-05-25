Tutkimus tuo uutta tietoa sotilaskotisisarten kokemuksista ja yhteistyöstä lottien kanssa sota-aikana

"Sotilaskotisisarista, heidän arjestaan sekä heidän yhteistyöstään lottien kanssa ei ole kovin paljon tutkittua tietoa, joten tämä tutkimus tulee täydentämään osaltaan suomalaisten naisten historiaa yhteiskuntamme rakentajina", sanoo poliittisen historian väitöskirjatutkija Maija Ikonen Turun Yliopistosta.

Maija Ikosen väitöskirja ”Sotilaskotisisarten kokemukset rintamalla ja kotirintamalla talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sekä välirauhan aikana” tarkastelee vuosia 1939–1945 ja tuo esiin naisten omia kokemuksia sekä heidän tehtäviään sodan eri vaiheissa. Tutkimuksessa pohditaan myös sotilaskotisisarten roolia ja itseymmärrystä omasta toiminnasta sodan aikana. Tutkimus pohjautuu arkistoaineistojen lisäksi vahvasti sotilaskotisisarten itse tuottamaan aineistoon kuten sotilaskotisisarten muistelmiin, päiväkirjoihin ja kirjeisiin.

Lotta Svärd Säätiössä pidetään tärkeänä jatkuvaa ja laadukasta sotasukupolven naisten historian tutkimusta.

"Oikean ja tutkitun tiedon välittäminen suurelle yleisölle vahvistaa kansakuntamme yhteistä muistia, jonka säilyminen muuttuvassa maailmassa ja erityisesti kriisien aikana on ensiarvoisen tärkeää", sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Lotta Svärd -stipendin luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala yhdessä Lotta Svärd Säätiön hallituksen puheenjohtaja Riitta Pyhälän kanssa Säätiön järjestämässä seminaarissa säätiön perustamispäivänä 24.10. Tuusulassa. Seminaarin teemana oli lottatutkimus ja tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Lottamuseo. Puhujina tapahtumassa olivat Luston kehittämisjohtaja ja Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Leena Paaskoski, Turun yliopiston väitöskirjatutkija Juho Wilska ja Lottamuseon tutkija Sini Lintula. Musiikkiesityksestä vastasi Club for Five -lauluyhtye.