Kutsu medialle: Mitä tiede kertoo ilmastonmuutoksesta juuri nyt?
26.10.2026 11:46:47 EET | Ilmatieteen laitos | Kutsu
Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla. Mitä tieteellinen tieto kertoo ilmastonmuutoksen nykytilasta ja sen vaikutuksista? Mikä on merien rooli ilmastossa ja sen muutoksessa? Miten El Niño vaikuttaa lämpötiloihin? Millaisia vaikutuksia AMOC-kiertoliikkeen heikkenemisellä on Suomen ilmastoon? Tervetuloa kuulemaan tiivis kooste aiheesta YK:n ilmastokokouksen alla.
Järjestämme toimittajille ajankohtaisen tilannekatsauksen Teamsissa ilmastonmuutoksen nykytilasta ja kehityksestä.
Aika: maanantai 2.11.2026 klo 13–14
Paikka: Teams (linkki toimitetaan ilmoittautuneille)
Ilmoittaudu: viimeistään perjantaina 30.10. klo 15 mennessä: juliana.hulkkonen@fmi.fi
Ohjelma:
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Ilmastonmuutos nyt: tilannekuva maailmalla ja Suomessa, Petteri Taalas, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos
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Merien rooli ilmastonmuutoksessa, Timo Vihma, ryhmäpäällikkö ja tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos
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Keskustelua ja kysymyksiä
Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n mukaan on 80 prosentin todennäköisyys, että vähintään yksi vuosista 2025–2029 on lämpimämpi kuin mittaushistorian tähän asti kuumin vuosi 2024. Lisäksi 86 prosentin todennäköisyydellä ainakin yhtenä näistä vuosista maailmanlaajuinen keskilämpötila ylittää 1,5 °C:n rajan verrattuna esiteolliseen aikaan.
Ilmaston lämpeneminen heikentää Pohjois-Atlantin AMOC-kiertoliikettä. Tämä voisi kääntää Pohjois-Euroopan ilmaston kylmempään suuntaan samalla, kun muu maapallo jatkaa lämpenemistään.
Tervetuloa kuulolle!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Juliana Hulkkonen , Ilmatieteen laitos , viestinnän asiantuntija
juliana.hulkkonen@fmi.fi
p. 029 539 2356
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
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