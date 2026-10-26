Datakeskusteollisuus tänään -selvityksen julkistus 28.10. klo 9,30 Messuhallissa



Tervetuloa mukaan Datakeskusteollisuuden julkistustilaisuuteen,

Aika ja paikka: Future Data Summit 2026 · 28.10.2026 klo 9.30 · Messukeskus, Helsinki, tila 215

Datakeskusteollisuus (Finnish Data Center Association) julkistaa selvityksen Datakeskusteollisuus tänään, vaikutuksia ja mittareita. Selvityksessä esitämme arviot datakeskusten rakentamisen volyymista, investoinneista, työllisyysvaikutuksista ja toteutuvasta sähkönkulutuksesta vuoteen 2030 saakka. Selvitys kattaa VTT:n laatiman vaikuttavuusmallin, jonka avulla toimiala pystyy jatkossa muodostamaan kokonaiskuvan toimialan vaikutuksista ja johtamaan niitä.



Julkistuksen mediatilaisuus: keskiviikko 28.10. klo 9.30 Tila: 215 (2. kerros) paikan päällä. Ilmoittautumislinkki: https://www.messukeskus.com/event-spaces/215/

Tillaisuuteen osallistuminen edellyttää lehdistökorttia.



Yt,

Jukka Relander Viestintäkumppani / FDCA jukka.relander@fdca.fi+35850-3215632