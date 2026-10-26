Kokoomuksen Kopra: Lindtman, kortit pöytään – VM:n listojen jälkeen tekosyitä ei enää ole

– Valtiovarainministeriön listoissa ei ole yllätyksiä. Jokainen puolue tietää, mistä julkiset menot ja verotulot koostuvat. Nyt mittakaava on tiedossa ja keinot ovat pöydällä, joten Lindtmanilla ei ole enää syytä pantata SDP:n listoja, Kopra sanoo.

Kopran mukaan Lindtmanin viivyttely kertoo omaa kieltään.

– Vastuullisen vaihtoehdon kokoaminen ei selvästi ole SDP:lle helppoa. SDP on vastustanut hallituksen säästöjä yksi toisensa jälkeen koko tämän kuluneen vaalikauden, mutta vieläkään suomalaiset eivät tiedä, miten Lindtman itse laittaisi Suomen talouden kuntoon. Suomen taloutta ei voi korjata vain kertomalla, mitä ei saa tehdä. Jossain vaiheessa on kerrottava myös, mitä itse tekisi, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että SDP:n tähän mennessä esittämät säästöt ovat hyvin pieniä suhteessa edessä olevaan urakkaan.

– Kela-korvausten lakkauttaminen tuo noin 45 miljoonaa ja yritystukien kymmenen prosentin juustohöylä noin 30 miljoonaa euroa. Kahdeksaan miljardiin on niiden jälkeen vielä pitkä matka. Taitaa olla niin, että SDP:n vastaus tulee pitkän odotuksen olemaan jälleen se, että tavallisen suomalaisen pitää maksaa enemmän veroja, Kopra sanoo.

Kokoomus toteuttaisi ainoana puolueena ensi kauden sopeutuksen julkisia menoja karsimalla, ei kiristämällä verotusta.

– Suomalaisten verotaakka on jo nyt raskas, eikä sitä pidä kasvattaa entisestään. Uskottavaan vaihtoehtoon eivät kelpaa perustuslain vastaiset toimet, harmaan talouden taikaseinät tai ylitoiveikkaat kasvuodotukset. Kokoomus haluaa karsia turhaa hallintoa, mutta valtionhallinnosta tehtävät säästöt eivät saa missään olosuhteessa vaarantaa ihmisten turvallisuutta. Suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että poliisi tulee hätiin, rikoksista joutuu vastuuseen ja Suomen puolustus pitää, Kopra lataa.