Perussuomalaisten Elomaa ja Kangas: Eläinlääkkeiden vakavat saatavuushäiriöt uhkaavat eläinten hyvinvointia sekä maataloustuotantoa

Edustajat korostavat, että eläinlääkkeiden vakavat saatavuushäiriöt ovat jatkuneet pitkään, ja erityisesti tämän syksyn aikana saatavuushäiriöt ovat entisestään pahentuneet.

- Tilanne on jo nyt vakava ja tämä epäkohta pitää saada korjattua mahdollisimman pian. Tietenkään lääkkeitä ei annettaisi ilman päteviä perusteita. Muistuttaisin myös antibioottiresistenssin laajenemisen olevan alati suureneva ongelma ihmisille ja eläimille, painottaa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa.

Esimerkiksi lypsylehmien utaretulehdushoitoon käytettävien intramammaari-lääkkeiden saatavuus on ollut käytännössä olematon. Myös Virossa ja Ruotsissa näitä lääkkeitä on saatavissa vastaavina rinnakkaisvalmisteina, mutta hyväksyntää Suomeen ei ole saatu. Tämä johtaa lehmillä tarpeettomiin lypsykauden aikaisiin hoitoihin, jotka ovat eläimille kivuliaampia ja lisäksi aiheuttavat tuottajalle taloudellisia menetyksiä.

- Suomalainen eläinten hyvinvointilainsäädäntö voi toimia vain, jos eläinlääkkeitä on saatavissa jatkuvasti. Täsmälääkkeiden saatavuus tuotantoeläimille on myös erittäin tärkeää kansanterveydelle, jottei antibioottiresistenssi pääse yleistymään kun siirrytään saatavuuspuutteiden takia laajakirjoisempiin lääkkeisiin, korostaa kansanedustaja Antti Kangas.

Edustajat muistuttavat, että Suomen eläinten hyvinvointilainsäädäntö edellyttää vasikoiden nupoutusta lääkittynä. Myös näissä lääkkeissä on ollut vakavia saatavuushäiriöitä. Tilanne on käytännössä se, että vasikat joko jäävät nupouttamatta tai nupoutus tehdään vastoin Suomen lainsäädäntöä. Mikäli nupoutukset jäävät tekemättä, se vaarantaa hoitajien työturvallisuuden ja lisää eläinten loukkaantumisriskiä merkittävästi.

Edustajat Elomaa ja Kangas vaativat pikaisia toimia asian korjaamiseksi.