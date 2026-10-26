Kokoomuksen Kaunisto: Kokoomukselle ei käy palkansaajien taskujen tyhjentäminen
26.10.2026 12:20:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto torjuu valtiovarainministeriön verokartoituksessa esiin nostetut ajatukset työn verotuksen kiristämisestä. Hänen mukaansa kokoomukselle työn verotuksen kiristäminen ei missään olosuhteissa käy.
– Palkansaaja ei voi olla yhteiskunnan vararahasto, josta nostetaan lisää rahaa aina, kun vaikeita säästöpäätöksiä pitäisi tehdä. Suomi tarvitsee kevyempää verotusta ja kasvutoimia. Työntekijän veroruuvin kiristäminen veisi meitä väärään suuntaan, Kaunisto sanoo.
Kaunisto kiittää valtiovarainministeriötä kartoituksen julkaisemisesta. Poliittiset päättäjät tarvitsevat faktoihin ja huolellisiin vaikutusarvioihin perustuvaa tietoa julkisen talouden sopeuttamisesta.
– Ministeriö tekee tärkeää työtä tuodessaan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset avoimesti arvioitaviksi. Mitä parempi tietopohja meillä on, sitä perustellumpia päätöksiä voimme tehdä. Vastuu valinnoista kuuluu poliitikoille.
Kartoituksessa tarkastellaan muun muassa ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen jättämistä tekemättä. Se kiristäisi verotusta palkkojen noustessa. Kauniston mukaan työn verotuksen kiristäminen olisi erityisen väärä vastaus tilanteessa, jossa Suomi tarvitsee lisää työtä, osaamista ja investointeja.
– Suomalaisilla pitää olla kannusteet ottaa lisävuoroja, kouluttautua ja kantaa lisää vastuuta. Silloin päättäjien pitää huolehtia siitä, että vaivannäkö myös palkitaan. Ahkeruutta ei pidä kohdella ongelmana, Kaunisto sanoo.
Kaunisto korostaa, että julkinen talous on saatava kuntoon. Se vaatii menojen asettamista tärkeysjärjestykseen, julkisen sektorin uudistamista ja määrätietoisia kasvupäätöksiä.
– Kokoomus haluaa katkaista velkaantumisen. Siksi meidän on uskallettava säästää ja uudistaa sekä antaa kasvulle tilaa. Suomi ei nouse sillä, että valtio ottaa yhä suuremman siivun suomalaisten työn tuloksista, Kaunisto päättää.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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