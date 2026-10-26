Nato-virkamies ja kriisinhallintaveteraani Aleksi Roinila ehdolle eduskuntavaaleihin Helsingissä
26.10.2026 12:25:34 EET | SDP Helsinki | Tiedote
Roinila on ulko- ja turvallisuuspolitiikan rautainen ammattilainen, joka haluaa huolehtia myös Suomen kokonaisturvallisuudesta: maasta, joka puolustukseen panostamisen lisäksi pitää myös heikommistaan huolta ja varjelee kallisarvoista luontoaan.
SDP Helsingin piirihallitus on nimennyt Aleksi Roinilan eduskuntavaaliehdokkaaksi kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Hän on työskennellyt muun muassa diplomaattina Suomen Nato-edustustossa Brysselissä puolustusministeriön edustajana, valtioneuvoston tilannekeskuksessa sekä rauhanturvaajana kriisinhallintatehtävissä muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Kosovossa varapäällikkönä, yhteysupseerina ja tiedustelu-upseerina.
– Olen SDP:n ehdokkaana, koska Suomi tarvitsee eduskuntaan turvallisuuden ja puolustuksen asiantuntijuutta. Olen tehnyt urani kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden parissa diplomaattina, asiantuntijana ja sotilaana. Nyt haluan tuoda asiantuntemukseni tulevan pääministeripuolueen ja kaikkien suomalaisten käyttöön. Kansanedustajana haluan tehdä Suomesta ennen kaikkea turvallisemman, mutta myös vahvemman, vauraamman ja vapaamman, Aleksi Roinila kertoo.
Politiikassa Roinilan tavoitteena on rakentaa sekä sisäisesti että ulkoisesti turvallisempaa, vahvempaa ja vauraampaa Suomea. Hän haluaa Suomen, joka puolustaa suomalaisten etuja ja turvaa kansalaistensa vapautta ja hyvinvointia. Tärkeää on myös investoida suomalaiseen osaamiseen, työhön ja nuoriin.
– Seuraavalla hallituskaudella meidän on vahvistettava puolustusta ja kriisinkestävyyttä sekä puolustettava demokratiaa ja suomalaisia arvoja. Meidän on investoitava suomalaisten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin sekä tuettava suomalaista työtä, yrittämistä, innovaatioita ja yrityksiä.
Roinilan mukaan Suomen on vahvistettava oikeusvaltiota ja uudistettava oikeusjärjestelmää. Suomalaisten turvallisuus ja rikosten uhrien suojelu on hänen mukaansa asetettava vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden vapauden edelle.
– Suomalaiset ansaitsevat arjen turvallisuutta kaupungeissa, kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa. Luottamus turvalliseen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan on myös vahvan maanpuolustustahdon perusta. Meidän on vaalittava suomalaisten uskoa siihen, että demokraattinen, vapaa ja avoin yhteiskunta on jatkossakin puolustamisen arvoinen, Roinila toteaa.
SDP Helsingin puheenjohtaja Taru Reinikainen ja piirihallitus toivottavat Aleksi Roinilan lämpimästi tervetulleeksi ehdokasjoukkoon. Piirihallitus täydentää ehdokaslistaa pitkin syksyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi RoinilaeduskuntavaaliehdokasPuh:+358 50 3744305aroinila@gmail.com
Taru Reinikainenpiirin puheenjohtaja
SDP Helsinki
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