Aku Louhimiehen Lapin sodalle jättimäinen katsojamäärä ensi-iltaviikonloppuna

Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuva on saanut jättimäisen katsojamäärän ensimmäisenä elokuvateatteriviikonloppunaan. Ensi-iltaan elokuva tuli perjantaina 23.10.2026 ja eiliseen sunnuntaihin 25.10.2026 mennessä se on saanut ennakoineen kaikkiaan 80 178 katsojaa. Viikonlopun katsojamäärä oli kaikkiaan 75 833 katsojaa ja elokuva esitettiin 157 elokuvateatterissa. Kyseessä on paras kotimaisen elokuvan perjantai-sunnuntai-avaustulos 2020-luvulla.



Aku Louhimies kertoo olevansa todella kiitollinen ja iloinen katsojien luottamuksesta. “Erityisen hienoa on, että suomalaiset näyttävät löytäneen tiensä elokuvateattereihin ja olleet kiinnostuneita tästä tarinasta, joka on osa suomalaisten historiaa. Uskon, että voin kaikkien näyttelijöiden ja työryhmän puolesta sanoa kiitos”, hän lisää.



Elokuvan markkinointi- ja levitysyhtiö Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman haluaa hänkin kiittää katsojia: "Upea tulos ja iso kiitos katsojille siitä, että lukuisin joukoin tuette suomalaista elokuvaa ja elokuvateattereita. Jo nyt uskallamme ennustaa, että Lapin sota nousee vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi."



Katso ohesta kohtaus Kannaksen suurhyökkäyksestä, joka näyttää sodan hulluuden, kun nuoret pojat joutuivat kokemattomina sotaan. Tässä kuvassa Heikki Ojala (Luukas Niskanen) ampuu ensimmäistä kertaa panssarintorjunta-aseella, jota kutsuttiin panssarikauhuksi. Kohtauksen voi jakaa eri medioissa.

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Elokuvasta



Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård, Luukas Niskanen ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -menestyssarjan pääroolista. Muissa merkittävissä nähdään Olli Rahkonen, Pyry Kähkönen, Elias Keränen, Hilma Kotkaniemi ja Ronja Orasta.



Elokuvan on tuottanut Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff, ja sen levittää Nordisk Film. Antti Tuurin Rauta-antura-romaanin pohjalta tehty käsikirjoitus on Antti Tuurin ja Aku Louhimiehen käsialaa. Lapin sota on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle Aku Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle.



Lehdistömateriaalit

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Ohessa elokuvan traileri. Trailerin voi jakaa eri medioissa.

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