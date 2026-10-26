Uusi DNA Viihdemix kokoaa suositut suoratoisto-, podcast- ja äänikirjapalvelut samalle tilaukselle
27.10.2026 10:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
Suomalaisten käyttämät viihdesisällöt ovat hajautuneet yhä useampiin palveluihin. DNA vastaa kehitykseen tuomalla markkinoille uuden DNA Viihdemixin, joka kokoaa suosituimpia suoratoisto-, podcast- ja äänikirjapalveluja yhdelle tilaukselle ja laskulle. Asiakas voi vaihtaa käyttämiään palveluja joustavasti kuukausittain omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. DNA Viihdemix on saatavilla 27.10.2026 alkaen.
Uuden DNA Viihdemixin avulla kuluttajat voivat yhdistää suosituimmat suoratoistopalvelut, äänikirjat ja podcastit yhteen tilaukseen ja yhdelle laskulle. DNA Viihdemixiin sisältyvät Netflix, HBO Max, Viaplay, SkyShowtime, Apple TV, Podme, Storytel ja BritBox. Asiakas voi rakentaa niistä itselleen sopivan kokonaisuuden ja muokata sitä mieltymystensä mukaan. Tilaukseen kuuluu aina kolme asiakkaan valitsemaa palvelua, joita voi vaihtaa kuukausittain. Kokonaisuutta voi myös laajentaa tilaamalla useampia palveluja tai päivittämällä palveluja laajempiin versioihin.
"Viihdesisältöjen tarjonta on laajentunut viime vuosina voimakkaasti. Suosituimmat sarjat, elokuvat, podcastit ja äänikirjat ovat hajautuneet eri palveluihin, minkä vuoksi kuluttajat käyttävät yhä useampia viihdepalveluja rinnakkain. DNA Viihdemix kokoaa suosituimpia viihdepalveluja yhden tilauksen alle, jotta ne olisivat helposti kuluttajien saatavilla ja joustavasti vaihdettavissa. Tällainen viihteen eri sisältömuodot yhdistävä kokonaisuus on Suomessa poikkeuksellinen", sanoo DNA:n viihde- ja lisäarvopalveluista vastaava johtaja Mikko Saarentaus.
Käytettyjen palveluiden määrän kasvettua myös niiden hallinta on monimutkaistunut. Kuluttajalla voi olla useita eri tilauksia, laskuja ja käyttäjätilejä samanaikaisesti käytössään. DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimuksen mukaan yli puolet (52 %) maksullisten viihdepalvelujen käyttäjistä haluaisikin palvelun, jossa voi joustavasti vaihtaa saman tilauksen sisällä itseään kiinnostavia viihdepalveluja. Lisäksi 40 prosenttia haluaisi maksaa erilaisista viihdepalveluista samalla laskulla.
“Tutkimuksemme mukaan ihmiset kaipaavat enemmän joustavuutta ja helpompaa tapaa hallita viihdepalvelujaan. DNA Viihdemixissä kaikkia palveluja hallitaan yhdestä paikasta ja yhdellä laskulla", summaa Saarentaus.
DNA Viihdemixissä asiakas valitsee omaan käyttöönsä sopivat viihdepalvelut kiinteällä kuukausihinnalla. Palveluita voi vaihtaa kuukausittain. DNA Viihdemixiä voi käyttää itsenäisenä palveluna, eikä se edellytä muiden DNA:n tarjoamien palvelujen käyttöä.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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