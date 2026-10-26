Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa keräsi upean potin syöpätutkimuksen ja syöpää sairastavien hyväksi

Tähtitanssijat ja upeat artistit yhdistivät voimansa syövän voittamiseksi hyväntekemisen merkeissä suorassa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä. Kaksituntinen hyväntekeväisyysjakso nähtiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 25.10.

”Upea tulos kertoo siitä, että Roosa nauha -lahjoittajat tukevat syöpätutkimusta ja syöpää sairastavia yhtenä rintamana. Yli 112 000 suomalaista lähti nyt eri tavoin mukaan tukemaan suomalaista syöpätutkimusta ja sairastuneita. Yhdessä haavoista haaveisiin! Sydämellinen kiitos kaikille lahjoittajille, niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille", kiittää Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Tärkeän asian puolesta illan ohjelmassa esiintyivät upeat kotimaiset artistit, mm. vuoden 2026 Roosa nauhan suunnitellut Lauri Haav, sekä Jenni Vartiainen ja Komiat.

Lämminhenkisessä ja tunteita herättävässä Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin myös syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tarinoita sekä kuultiin viimeisimmät kuulumiset syöpätutkijoiden työstä.

Haastateltavina suorassa lähetyksessä olivat artisti Jenni Mustajärvi sekä Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller ja Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.

Suoran lähetyksen juonsivat Veronica Verho ja Ernest Lawson. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä MTV:n ja Syöpäsäätiön kanssa.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee laajasti eri syöpien tutkimusta. Tämän vuoden tutkimusteemana on agressiiviset syövät. Lahjoituksia tarvitaan, jotta syöpätutkijat voivat jatkaa tärkeää tutkimustyötään sairastuneiden hyväksi.

Vuonna 2025 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta lähes 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja tukea syöpäpotilaille ja syövän ehkäisytyötä 4,1 miljoonalla eurolla ja jakoi avustuksia 0,9 miljoonalla eurolla syöpään sairastuneille ja perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta ja sairastuneita sekä heidän läheisiään.

Roosa nauha -keräyksen kokonaistulos julkistetaan helmikuussa 2027.