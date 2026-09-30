SAK, Akava ja STTK: Eläkevarojen kuppaaminen lopetettava

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että työeläkejärjestelmässä ei ole ylimääräistä rahaa. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien mukaan suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoitusasema näyttää vahvistuvan, mutta se ei tarkoita, että työeläkejärjestelmässä olisi ylimääräistä rahaa.

Valtiovarainministeriö on julkaissut tänään meno- ja rakennekartoituksen, joka on jatkoa aiemmin lokakuussa julkistetulle virkapuheenvuorolle. Kartoitus sisältää esityksiä, joilla julkisen talouden velkaantumista hillittäisiin. Kuten virkapuheenvuorossakin, myös tässä kartoituksessa esitetään puuttumista työeläkkeisiin.

– Eläkevaroja ei pidä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mikä niillä on: eläkkeiden maksamiseen. Julkisessa keskustelussa ja avauksissa velan taittamiseksi toistuva ajatus siitä, että eläkejärjestelmässä olisi mistä ottaa, on ylipäätään hyvin vaarallinen, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Eläkejärjestelmässä on kannettava huolta pitkän aikavälin rahoituksellisesta kestävyydestä.

– Varat tarvitaan tulevien vuosikymmenten eläkkeisiin. Tavoite on turvata myös tuleville sukupolville kohtuulliset eläkkeet ja huolehtia samalla siitä, että heille ei muodostu maksun korotuspainetta, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Palkansaajakeskusjärjestöjä hämmentää se, että ministeriön kartoituksessa yrittäjien- ja maatalousyrittäjien eläkkeisiin esitettävät toimet jäävät hyvin vähäisiksi.

– Eläkemenot ovat vuositasolla miljardiluokkaa. Näiden tahojen rahoitukselliseen epätasapainoon on seuraavalla hallituskaudella puututtava tiukalla kädellä. Korjauksia tarvitaan järjestelmään, joka syö epäoikeudenmukaisesti julkisia varoja eikä työeläkejärjestelmään, joka on hoidettu hyvin, esittää STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kurjistamisen sijaan luottamusta ja hyvinvointia

Valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksen buffettarjoilu koostuu lähinnä kansalaisten kukkarolle osuvasta sopeutustaakasta. SAK, Akava ja STTK edellyttävät, että myös yritykset osallistetaan talouden talkoisiin.

– Valtiontalouden sopeutukset ja leikkaukset eivät voi kohdistua yksipuolisesti palkansaajiin.

Pian päättyvä hallituskausi on ollut kokonaisuutena palkansaajien asemaa heikentävä eivätkä lupaukset työllisyyden paranemisesta ole täyttyneet.

– Näin ei voi jatkua. Talouspolitiikan pitäisi tukea kansalaisten luottamusta ja hyvinvointia. Siinä ovat talouskasvun avaimet.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puhelin 020 774 0100

Puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava, puhelin 040 568 2798

Puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, STTK, puhelin 050 346 0847