Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maanteillä

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Suomessa tällä viikolla pääasiallisen vaihtopäivän ollessa keskiviikko 28.10. Rajoitukset vaihdetaan viimeistään perjantaina 30.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskusten keskikaiteettomilla yksiajorataisilla maanteillä kaikki 100 km/h nopeusrajoitukset alennetaan 80 km:iin/h. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1360 km.

Vaasan moottoritien 120 km/h -nopeusrajoitukset alennetaan 100 km:iin/h noin 9 km matkalla. Vaasan moottoritien 100 km/h nopeusrajoituksia ei alenneta talvikaudeksi.

100 km/h -nopeusrajoitus jätetään voimaan talven ajaksi tieosuuksille, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Tällaisia tieosuuksia ovat valtatiellä 8 noin 9 km pituinen osuus välillä Kotiranta–Koivulahti ja noin 2,5 km pituinen ohituskaistaosuus välillä Vassorinlahti–Ölis. 100 km/h nopeusrajoitus jää myös voimaan valtatiellä 19 Seinäjoen Itäväylän noin 18 km:n pituisella tieosuudella välillä Rengonharju–Nurmo sekä keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla välillä Atria-Hipintie ja Lapualla välillä Muurimäki-Jouttikallio.

Edellisvuosien tapaan Kruunupyyssä valtatiellä 8 Hopsalan nelihaaraliittymässä alennetaan nopeusrajoitus pistekohtaisesti 80 km/h -nopeusrajoituksesta 60 km:iin/h.

Valtatiellä 19 Seinäjoella Penttilän sillan kohdalla alennetaan nopeusrajoitus lyhyellä matkalla 80 km:stä 60 km:iin tunnissa. Nopeusrajoitus on voimassa talvi- ja pimeän ajan aikana kunnes silta on korjattu. Seututiellä 711 välillä Lappakangas Kuortaneella – valtatie 16 Alajärvellä yleisrajoitusosuudet (80 km/h) alennetaan talvi- ja pimeän ajan aikana 70 ja 60 km:iin tunnissa. 60 km/h nopeusrajoitus on voimassa kahdelle tieosuudelle, joilla päällyste on erityisen huonossa kunnossa ja lisäksi on ajoradalla kaltevuuspuutteita.

Talvikauteen 2026–2027 tehtävinä muutoksina valtatiellä 19 Tampparinkosken sillan kohdalla Lapualla alennetaan nopeusrajoitus lyhyellä tieosuudella 80 km/h:sta 60 km/h:iin. Myös Lappajärvellä kantatiellä 68 Niskan sillan kohdalla nopeusrajoitus alennetaan 80 km/h:sta 60 km/h:iin. Nopeusrajoitus pidetään voimassa talvi- ja pimeän ajan aikana siihen saakka, kunnes sillat on korjattu.

Suomessa siirrytään takaisin kesäisiin nopeusrajoituksiin huhtikuun alkupuolella kun päivät pitenevät ja kelit paranevat.

Pimeä haastaa kuljettajia – riittävän alhainen nopeus paras lääke

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset pienentävät onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. Kesäajan päättymisen jälkeen suuri osa liikkumisesta tapahtuu pimeällä, ja siksi talvikauden nopeusrajoituksiin siirrytään lokakuun lopussa, vaikka varsinaiset talvikelit antaisivatkin vielä odottaa itseään.

Jos pimeyteen yhdistetään vielä vesi- tai räntäsade, voi näkyvyys olla ajoittain erittäin huono. Silloin muita tielläliikkujia, kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä, on vaikeampi erottaa. Kaasujalan keventäminen ratin takana auttaa tähänkin ongelmaan. Alempi ajonopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa havainnointiin ja toimintaan yllättävissäkin tilanteissa.

Autoilijoiden on varmistettava, että auton alla on keliin sopivat renkaat ja että takavalot palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa puolestaan kiinnittää heijastimet viimeistään nyt sekä huolehtia pyörän valot kuntoon. Vaalean etuvalon lisäksi myös punainen takavalo on pyöräilijälle pakollinen.

Talvikauden nopeusrajoituksista muitakin kuin turvallisuushyötyjä

Nopeusrajoituksien noudattaminen on tärkeää paitsi liikenneturvallisuuden takia, mutta myös siksi, että ajettaessa nastarenkailla päällysteen kuluminen kiihtyy huomattavasti ajonopeuden ylittäessä 80 km/h.

Talvikauden alennettujen rajoitusten myötä myös polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet rajusti syksyllä 2026, mikä osaltaan kannustaa kuljettajia noudattamaan talvikauden alennettuja nopeusrajoituksia.

Lisäksi suurin sallittu nopeus on usein eri asia kuin turvallinen ajonopeus, varsinkin talvikaudella. On parasta höllätä kaasua entisestään, jos olosuhteet sitä edellyttävät. Ajomatkaan on yksinkertaisesti varattava enemmän aikaa kuin kesällä.

Ajokelin voi tarkistaa Liikennetilanne-palvelusta: Liikennetilanne