Hämeen yrityksissä näkyy nyt useita kasvun merkkejä
27.10.2026 08:00:00 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat hienoisesti vahvistuneet ja varovaisen myönteiset, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Positiivista on, että parempi suunta näkyy nyt odotusten lisäksi myös yritysten toiminnassa. Tuotanto ja myynti ovat kasvaneet ja henkilöstöäkin on hieman lisätty. Tästä on hyvä jatkaa, vaikka kysynnän vahvistumista tarvitaan edelleen”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämäläisyritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat hienoisesti vahvistuneet, ja lähikuukausien suhdannenäkymien kausitasoitettu saldoluku on noussut +9, kun heinäkuussa vastaava luku oli +6. Vastanneiden hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. ”Myönteinen vire antaa yrityksille parempia edellytyksiä investoida, rekrytoida ja kasvaa. Juuri tällaisia merkkejä tarvitsemme, jotta kasvu vahvistuu ja leviää laajemmin”, Vanhala sanoo.
Hämeessä vastanneiden yritysten suhdannetilannearviot ovat hieman kohentuneet ja kausitasoitettu saldoluku on lokakuussa -23, kun heinäkuussa vastaava luku oli -28. Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät ovat lisääntyneet jonkin verran heinä-syyskuun aikana ja tuotannon odotetaan kasvavan edelleen lievästi lähikuukausinakin. Henkilöstömäärät ovat lisääntyneet vähän heinä-syyskuun aikana ja henkilöstön ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan lähikuukausien aikana. ”Erityisen rohkaisevaa on, että tuotanto ja myynti ovat lähteneet hienoiseen kasvuun. Vaikka suhdannetilanne on yhä haastava, kehityksessä on nähtävissä merkkejä paremmasta”, korostaa Vanhala.
Kysyntä elpyy yhä hitaasti ja vastanneista hämäläisyrityksistä 57 prosenttia kertoo kasvun esteenä olevan heikko kysyntä, kun vastaava osuus heinäkuussa oli 59 prosenttia. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli ongelmana 14 prosentilla vastaajista, kuten heinäkuussakin. ”Heikko kysyntä jarruttaa edelleen kasvua, mutta samaan aikaan yrityskentältä kuuluu myös toisenlaisia viestejä. Osaajatarpeet ovat jälleen nousseet keskusteluun, ja yrityksissä pohditaan jo rekrytointien oikeaa ajoitusta. Se on mielestäni kiinnostava signaali siitä, että katse on kääntymässä selvemmin kasvuun. Kun myös tuotanto ja myynti ovat lisääntyneet, myönteisiä merkkejä alkaa olla useita”, Vanhala sanoo.
Kannattavuuden kehitys on vakautunut. Yritysten kannattavuus on pysynyt keskimäärin ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. ”Kannattavuuden vakautuminen antaa aihetta optimismiin. Yritysten kannalta ratkaisevaa on nyt, että toimintaympäristön epävarmuus hellittää ja edellytykset kannattavalle kasvulle vahvistuvat”, toteaa Vanhala.
Suhdannebarometrin Hämeen aluekatsaus >>>
EK:n Suhdannebarometriaineisto lokakuu 2026 >>>
EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin lokakuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 85 ja ne työllistävät yhteensä 21 200 työntekijää.
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Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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