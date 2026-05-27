Tervetuloa Hammaslääkäripäiville 4.–6.11.2026
27.10.2026 08:00:00 EET | Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Hammaslääkäripäivät 4.–6.11.2026 avaa ovensa ensi viikon keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa tutustuman alan uusimpiin tutkimustuloksiin, ajankohtaisiin teemoihin ja innovaatioihin Hammaslääkäripäivien luennoille ja näyttelyyn.
Kolmipäiväisen luento-ohjelman aloittaa kansainvälinen keskiviikko, joka tarjoaa luentokokonaisuudet estetiikasta, oikomishoidosta ja hammasimplanteista. Torstaina ja perjantaina on rinnakkaisia luentosessioita useassa salissa. Luennoilla käsitellään esimerkiksi suun terveydenhuollon varautumista, potilaan kohtaamista, kipua, nikotiinituotteita – ja monia muita aiheita.
> Etsitkö sopivaa haastateltavaa kiinnostavasta aiheesta? Ota yhteyttä: annika.nissinen@apollonia.fi
Ajankohtaispoimintoja luento-ohjelmasta:
To 5.11. klo 9.00–13.00: Suun terveydenhuollon varautuminen | Keynote: Kansanedustaja, prof. Jarno Limnell
Miten globaali tilanne heijastuu suomalaisen hammaslääkärin työhön? Mikä on suun terveydenhuollon rooli osana kokonaisturvallisuutta?
To 5.11. klo 9.00–15.15 Ikääntyvä potilas ja suunterveyden haasteet – kliiniset näkökulmat ja moniammatillinen yhteistyö
Suunterveys on keskeinen osa yleisterveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Hoivaympäristöissä sen turvaaminen edellyttää oikea-aikaista hoitoa, selkeitä vastuita ja moniammatillista yhteistyötä. Miten suunterveyden ylläpito saadaan osaksi hoivatyön arkea?
Pe 6.11. klo 9.00–16.15: Paheiden perjantai: Nikotiinituotteet
Tarjolla ajankohtaista tutkimustietoa nikotiinituotteiden vaikutuksista terveyteen ja niiden yhteydestä suun sairauksiin. Mitä konkreettisia keinoja potilaiden tukemiseen nikotiinivieroituksessa on? Kuinka auttaa nuoria?
Pe 6.11. klo 15.00-16.00: Arvostava kohtaaminen – onnistumisen ja hyvinvoinnin kulmakivi | Keynote: Psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli.
Psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli puhuu arvostavasta kohtaamisesta: Miksi se on tärkeä? Mikä sitä saattaa estää? Miten säilytämme läsnäolon kaiken kiireen keskellä ja huolehdimme samalla itsestämme?
Torstaina klo 16.30 alkaa Kehuja ja kuohuvaa -juhlatilaisuus (Sali Äyräpää), jossa jaetaan muun muassa useita alan palkintoja. Mukana ovat myös Apollonian vuoden tiedeartikkeli -palkinto ja Messusäätiön Innovaatiopalkinto, joka on tunnustus hammaslääketieteen alan merkittävästä, suomalaisesta edistysaskeleesta.
Näyttely avoinna torstaina ja perjantaina
Laaja alan näyttely avautuu to–pe 5.–6.11. klo 8.30. Näyttelyssä voit tutustua alan uutuuksiin ja palveluihin. Näyttelyn erillinen ohjelma pyörii näyttelyn Stage-lavalla, jossa syvennytään esimerkiksi humaanikasvainperäisten matriksien hyödyntämiseen syöpätutkimuksessa, tekoälyn ja digitaalisten työnkulkujen mahdollisuuksiin hammaslääketieteessä ja potilasvahinkojen ennaltaehkäisyyn.
Akkreditoidu ennakkoon
Voit akkreditoitua ennakkoon Messukeskuksen sivuilla: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/ tai tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa. Mediakeskus löytyy poikkeuksellisesti Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi Ylägalleriasta (1. krs.). Mediakeskus on avoinna tapahtuman aukioloaikoina ke–pe.
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Tervetuloa Hammaslääkäripäiville!
Lisätietoja:
Hammaslääkäriseura Apollonia / luento-ohjelma: viestintäpäällikkö Annika Nissinen, annika.nissinen@apollonia.fi, p. 040 779 6435
Helsingin Messukeskus / näyttely: viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Milla Moore, milla.moore@messukeskus.com, p. 040 664 6547
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika NissinenviestintäpäällikköHammaslääkäriseura ApolloniaPuh:040 779 6435annika.nissinen@apollonia.fi
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