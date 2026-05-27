Tervetuloa Hammaslääkäripäiville 4.–6.11.2026

Kolmipäiväisen luento-ohjelman aloittaa kansainvälinen keskiviikko, joka tarjoaa luentokokonaisuudet estetiikasta, oikomishoidosta ja hammasimplanteista. Torstaina ja perjantaina on rinnakkaisia luentosessioita useassa salissa. Luennoilla käsitellään esimerkiksi suun terveydenhuollon varautumista, potilaan kohtaamista, kipua, nikotiinituotteita – ja monia muita aiheita.

> Tutustu luento-ohjelmaan

> Etsitkö sopivaa haastateltavaa kiinnostavasta aiheesta? Ota yhteyttä: annika.nissinen@apollonia.fi

Ajankohtaispoimintoja luento-ohjelmasta:

To 5.11. klo 9.00–13.00: Suun terveydenhuollon varautuminen | Keynote: Kansanedustaja, prof. Jarno Limnell

Miten globaali tilanne heijastuu suomalaisen hammaslääkärin työhön? Mikä on suun terveydenhuollon rooli osana kokonaisturvallisuutta?

To 5.11. klo 9.00–15.15 Ikääntyvä potilas ja suunterveyden haasteet – kliiniset näkökulmat ja moniammatillinen yhteistyö

Suunterveys on keskeinen osa yleisterveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Hoivaympäristöissä sen turvaaminen edellyttää oikea-aikaista hoitoa, selkeitä vastuita ja moniammatillista yhteistyötä. Miten suunterveyden ylläpito saadaan osaksi hoivatyön arkea?

Pe 6.11. klo 9.00–16.15: Paheiden perjantai: Nikotiinituotteet

Tarjolla ajankohtaista tutkimustietoa nikotiinituotteiden vaikutuksista terveyteen ja niiden yhteydestä suun sairauksiin. Mitä konkreettisia keinoja potilaiden tukemiseen nikotiinivieroituksessa on? Kuinka auttaa nuoria?

Pe 6.11. klo 15.00-16.00: Arvostava kohtaaminen – onnistumisen ja hyvinvoinnin kulmakivi | Keynote: Psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli.

Psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli puhuu arvostavasta kohtaamisesta: Miksi se on tärkeä? Mikä sitä saattaa estää? Miten säilytämme läsnäolon kaiken kiireen keskellä ja huolehdimme samalla itsestämme?

Torstaina klo 16.30 alkaa Kehuja ja kuohuvaa -juhlatilaisuus (Sali Äyräpää), jossa jaetaan muun muassa useita alan palkintoja. Mukana ovat myös Apollonian vuoden tiedeartikkeli -palkinto ja Messusäätiön Innovaatiopalkinto, joka on tunnustus hammaslääketieteen alan merkittävästä, suomalaisesta edistysaskeleesta.

Näyttely avoinna torstaina ja perjantaina

Laaja alan näyttely avautuu to–pe 5.–6.11. klo 8.30. Näyttelyssä voit tutustua alan uutuuksiin ja palveluihin. Näyttelyn erillinen ohjelma pyörii näyttelyn Stage-lavalla, jossa syvennytään esimerkiksi humaanikasvainperäisten matriksien hyödyntämiseen syöpätutkimuksessa, tekoälyn ja digitaalisten työnkulkujen mahdollisuuksiin hammaslääketieteessä ja potilasvahinkojen ennaltaehkäisyyn.

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Akkreditoidu ennakkoon

Voit akkreditoitua ennakkoon Messukeskuksen sivuilla: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/ tai tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa. Mediakeskus löytyy poikkeuksellisesti Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi Ylägalleriasta (1. krs.). Mediakeskus on avoinna tapahtuman aukioloaikoina ke–pe.

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Tervetuloa Hammaslääkäripäiville!

Lisätietoja:

Hammaslääkäriseura Apollonia / luento-ohjelma: viestintäpäällikkö Annika Nissinen, annika.nissinen@apollonia.fi, p. 040 779 6435

Helsingin Messukeskus / näyttely: viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Milla Moore, milla.moore@messukeskus.com, p. 040 664 6547