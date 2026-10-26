Rosa bandet Dansar med stjärnor hämtade in en fantastiskt fin summa till förmån för cancerforskningen och de cancerdrabbade
26.10.2026 13:59:00 EET | Syöpäsäätiö | Tiedote
Genom programmet Rosa bandet Dansar med stjärnor samlade vi in medel för den finländska cancerforskningen och de cancerdrabbade. Över 112 000 finländare visade sitt stöd på söndagen. Under söndagen samlade vi över 2,1 miljoner euro i form av engångsdonationer. Dessutom lovade nästan 3 000 personer att de kommer att bli månadsdonatorer.
Dansstjärnorna och de underbara artisterna förenade sina krafter för att besegra kampen mot cancer genom detta välgörenhetsevenemang i direktsändning, nämligen ”Rosa bandet Dansar med stjärnor”. Detta två timmar långa välgörenhetsavsnitt av programserien visades på kanalen MTV3 söndagen den 25 oktober.
”Söndagens fantastiska resultat visar att Rosa bandet-donatorerna stöder cancerforskningen och de cancerdrabbade med enad front. Över 112 000 finländare kom nu med och ville på olika sätt stöda den finländska cancerforskningen och de insjuknade. Tillsammans går vi från sårbarhet till hopp! Hjärtligt tack till alla donatorer, både privatpersoner och företag", säger Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller tacksamt.
I kvällens program uppträdde flera fantastiska inhemska artister som ställde upp för vårt viktiga insamlingsändamål, bland annat Lauri Haav, som designat 2026 års Rosa band, liksom även Jenni Vartiainen och Komiat.
I sändningen ”Rosa bandet Dansar med stjärnor”, som var känslomättad och präglades av varm omtanke, visades också historier om de cancerdrabbades och deras familjemedlemmars liv. Här fick tittarna också höra de senaste nyheterna om cancerforskarnas arbete.
I direktsändningen intervjuades artisten Jenni Mustajärvi, Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller samt chefen för Finlands Cancerregister, Janne Pitkäniemi.
Direktsändningen modererades av Veronica Verho och Ernest Lawson. Programmet genomfördes i samarbete mellan MTV och Cancerstiftelsen.
Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet bidrar på brett plan till att understöda forskningen av olika cancertyper. I år är forskningstemat aggressiva cancertyper. Donationer behövs så att cancerforskarna kan fortsätta med sitt viktiga forskningsarbete till förmån för de insjuknade.
År 2025 understödde Cancerstiftelsen cancerforskningen med ett belopp på nästan 10 miljoner euro. Dessutom finansierade Cancerstiftelsen rådgivning och stöd till cancerpatienter samt cancerförebyggande med 4,1 miljoner euro. Vidare delade Cancerstiftelsen ut ekonomiska bidrag till ett värde på 0,9 miljoner euro till cancerdrabbade och till familjer vars barn har insjuknat i cancer.
Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet är vårt lands största insamling för att besegra kampen mot cancer. Med de donerade medlen stöder vi finländsk cancerforskning och de insjuknade samt deras närmaste.
Det sammanlagda resultatet av insamlingen Rosa bandet publiceras i februari 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari MellerVarainhankintajohtajaSyöpäsäätiöPuh:+358 50 4090 550sari.meller@cancer.fi
Carita PäivänenViestintäpäällikköSyöpäsäätiöPuh:+358505905415carita.paivanen@cancer.fi
Kuvat
Syöpäsäätiö
I mer än 75 års tid har Cancerstiftelsen arbetat för att övervinna cancern.
Cancerstiftelsen drivs med donerade medel och är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Stiftelsens målsättning är att besegra kampen mot cancer. De donationer som stiftelsen mottar förmedlas vidare till cancerforskare i form av årliga stipendier. Då Cancerstiftelsen inledde sin verksamhet för mer än 75 år sedan överlevde en tredjedel av de cancerdrabbade, men nu tillfrisknar redan två av tre patienter. Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet är vårt lands största insamling för att besegra kampen mot cancer. Genom donationerna stöder vi den finländska cancerforskningen och samtalsstödet Luoto, som riktas till de cancerdrabbade och deras närmaste.
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