KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt julkaisevat eettisen rekrytoinnin suosituksensa – tule mukaan 29.10. webinaariin!
29.10.2026 09:30:00 EET | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT | Tiedote
Työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy myös Suomessa. KT ja pääsopijajärjestöt hakevat Tunnista ja estä työperäinen hyväksikäyttö -webinaarissa keinoja työperäisen hyväksikäytön torjumiseen. Yksi keino ovat 29.10. seminaarissa julkistettavat eettisen rekrytoinnin suositukset. Mukana keskustelemassa myös tietokirjailija Paavo Teittinen.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JAU, JUKO ja Sote ry julkaisevat 29.10. pidettävässä webinaarissa uudet eettisen rekrytoinnin suosituksensa.
Webinaari käsittelee suositusten lisäksi työperäistä hyväksikäyttöä ja on nimeltään Tunnista ja estä työperäinen hyväksikäyttö – Suositukset vastuulliseen kansainväliseen rekrytointiin. Uusissa kunta- ja hyvinvointialan eettisen rekrytoinnin suosituksissa keskeistä on vastuullinen kansainvälinen rekrytointi.
Mukana keskustelemassa ovat KT:n, pääsopijajärjestöjen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin edustajat sekä tietokirjailija Paavo Teittinen, joka on kirjoittanut aiheesta tietokirjan Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen.
Suositukset korostavat kaikkien työntekijöiden yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta esimerkiksi kansalaisuudesta, taustasta tai lähtömaasta. Järjestöt painottavat myös riittävän kielitaidon merkitystä.
Lakia pitää noudattaa myös alihankintaketjuissa
Eettisen rekrytoinnin suositukset korostavat muun muassa, että kynnysrahoja ei saa vaatia työsuhteen ehtona. Suositukset edellyttävät lainsäädännön noudattamista myös kaikilta alihankintaketjun toimijoilta.
Työsopimukset pitää kirjoittaa kielellä, jota työntekijä ymmärtää. Lisäksi työsuhteen ehdot on käytävä läpi niin, että työntekijä ymmärtää, mihin hän sitoutuu.
Työnantajan pitää varmistaa, että työntekijällä on riittävä kielitaito ennen työn aloittamista. Työvoiman rekrytoinnin ulkomailta tulee perustua tosialliseen työvoiman tarpeeseen, jotta työntekijöillä on myös tosiallinen mahdollisuus työllistyä alalle Suomeen saapuessaan.
Työperäinen hyväksikäyttö ongelma myös Suomessa
KT ja pääsopijajärjestöt muistuttavat, että työperäinen hyväksikäyttö on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö Suomessa. KT ja pääsopijajärjestöt haluavat puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön avaamalla keskustelun alan vastuullisista toimintatavoista.
Voimakas hinnan painottaminen ja pitkät alihankintaketjut voivat lisätä työperäisen hyväksikäytön riskiä myös julkisen alan hankinnoissa. KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen viesti päättäjille on, että työperäisen hyväksikäytön torjunta edellyttää pitkäjänteisiä ja vaikuttavia toimia nyt ja myös seuraavalla hallituskaudella. Valvontaa pitää tehostaa, viranomaisyhteistyötä lisätä ja väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia kiristää merkittävästi.
Tervetuloa seminaariin:
- KT ja pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry järjestävät yhdessä webinaarin työperäisen hyväksikäytön torjunnasta.
- Kaikille avoin ja maksuton webinaari toteutetaan 29.10. klo 9.30–11.20.
- Webinaarissa KT ja pääsopijajärjestöt, eri alojen asiantuntijat ja aiheesta tietokirjan kirjoittanut Paavo Teittinen keskustelevat työperäisestä hyväksikäytöstä Suomessa.
- Linkki webinaariin>
- Linkki eettisen rekrytoinnin suosituksiin> (linkki aukeaa 29.10. kello 9.30)
Webinaarin ohjelma:
- 9.30 Eettisen rekrytoinnin suositukset – yksi väline työperäisen hyväksikäytön torjuntaan, neuvottelujohtaja Anna Kukka, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
- 9.40 Miten moderni orjuus koskettaa julkista alaa? Toimittaja Paavo Teittinen
- 10.00 Kenen vastuulla? Työperäisen hyväksikäytön torjunta julkisissa hankinnoissa, tutkija Anni Lietonen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, HEUNI
- 10.15 Työperäisen hyväksikäytön vastaisen toimenpideohjelman toimeenpano ja askeleet eteenpäin, erityisasiantuntija Ariann Grandell, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
- 10.25 Tauko
- 10.35 Paneelikeskustelu: Eettinen rekrytointi julkisella alalla – miksi yhteisiä suosituksia tarvitaan? Paneelin juontaja: toimittaja Paavo Teittinen
Panelistit:
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- neuvottelujohtaja Anna Kukka, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
- edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, Ammattiliitto Jyty
- toimialajohtaja Mari Keturi, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
- toiminnanjohtaja Kukka Junno, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kunta- ja hyvinvointialan liitot, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
- kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
- neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri, Sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy
- 11.15 Päätössanat, työvoimapolitiikan ja kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Assi Puistolahti, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
11.20 Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna KukkaNeuvottelujohtajaKT / Henkilöstövoimavarojen kehittäminenPuh:050 347 9342anna.kukka@kt.fi
Assi PuistolahtiTyövoimapolitiikan ja kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijaKT / Henkilöstövoimavarojen kehittäminenPuh:050 517 9061assi.puistolahti@kt.fi
Tietoa julkaisijasta
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Jäseniämme ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointialueyhtymät sekä niiden omistamat yritykset.
Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset, kehitämme työelämää ja osallistumme lainvalmisteluun. Työmme on lakisääteistä, ja sitä tehdään virkavastuulla. Kunta- ja hyvinvointiala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan. Tavoitteenamme on turvata suomalaisille laadukkaat hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.
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