”Kokoaan suurempi” – Suomen lääkealalla pyyhkii hyvin, mutta tutkimus- ja kehitysinvestointeja pitää jatkossa lisätä, jotta alan vauhdissa pysyttäisiin

Etla: Tekoäly ei tuhoa työtä, vaan muuttaa sitä – "Hidastelu on todellinen uhka" 23.9.2026 08:59:00 EEST | Tiedote

Tekoälyn vaikutukset ihmistyöhön eivät ole pelkästään negatiivisia. Tekoäly ei ole aiheuttanut ihmistyön vähenemistä tai yleisen palkkatason romahtamista, ilmenee tänään julkistetusta Etla-tutkimuksesta. Päivitettyjen tulosten mukaan ammattien ja työtehtävien sisällöt kohtaavat Suomessakin huomattavia muutoksia tekoälykehityksen myötä, mutta kokonaisten ammattien katoamista ei ole näköpiirissä. Tulokset eivät tarjoa myöskään näyttöä siitä, että generatiivisen tekoälyn käyttöönotto olisi vielä vaikuttanut palkkoihin tai työllisyyteen Suomessa. Pikemminkin aineistot osoittavat, ettei muutos ole kunnolla alkanut. Tänään julkistetut tulokset ovat osa laajaa Business Finlandin rahoittamaa tutkimushanketta.