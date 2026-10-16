”Kokoaan suurempi” – Suomen lääkealalla pyyhkii hyvin, mutta tutkimus- ja kehitysinvestointeja pitää jatkossa lisätä, jotta alan vauhdissa pysyttäisiin
28.10.2026 00:01:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Lääkeala on kokoonsa nähden merkittävä toimiala Suomessa. Vaikka ala työllistää alle prosentin yrityssektorin työvoimasta, se tuottaa lähes kymmenen prosenttia yrityssektorin liikevoitoista. Lääkealan työn tuottavuus on myös yli kaksinkertainen yrityssektorin keskiarvoon verrattuna, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Lääkealan vienti on kuitenkin keskittynyt voimakkaasti yhteen tuoteryhmään, alkaloidipohjaisiin lääkkeisiin, ja t&k-investoinnit jäävät Suomessa selvästi Ruotsia ja Tanskaa alemmalle tasolle. Tutkimus- ja kehitysinvestointien vahvistamiselle on Suomessa kasvunvaraa.
Lääkeala Suomessa on paitsi korkean teknologian ja osaamisen toimiala, myös kokoonsa nähden taloudellisesti merkittävä toimiala. Ala työllistää alle prosentin yrityssektorin työvoimasta, mutta tuottaa lähes kymmenen prosenttia yrityssektorin liikevoitoista. Myös työn tuottavuus lääkealalla on yli kaksinkertainen yrityssektorin keskiarvoon verrattuna.
Lääkealan ajantasainen tilannekuva on selvitetty tuoreessa Etlan tutkimuksessa Suomen lääkeala: rakenne, kehitys ja taloudellinen merkitys (Etla Raportti 182). Tutkimuksen on rahoittanut Lääketeollisuus ry.
− Yritysten määrällä ja työllisyydellä mitattuna lääkeala on Suomessa melko pieni toimiala, mutta sillä on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Sillä on myös keskeinen rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja huoltovarmuuden näkökulmista. Korkea osaamistaso, vahva kansainvälisyys ja vakiintuneet kumppanuudet globaalien lääkeyhtiöiden kanssa luovat hyvän perustan alan kasvulle myös tulevaisuudessa, toteaa Etlan tutkimuspäällikkö, MMT Natalia Kuosmanen.
Suomen lääkeala on myös poikkeuksellisen osaamisintensiivinen. Yli kolmanneksella henkilöstöstä on ylempi korkeakoulututkinto, mikä on yli kolminkertainen osuus yrityssektorin keskiarvoon nähden.
Alkaloidipohjaiset lääkkeet suurin vientiryhmä
Lääkealan vienti on Kuosmasen mukaan keskittynyt voimakkaasti yhteen tuoteryhmään, mikä lisää alan haavoittuvuutta. Viime vuosina lääkealan vienti Suomesta on kasvanut erityisesti Tullin tilastoissa alkaloidipohjaisiksi lääkkeiksi luokitellun tuoteryhmän vetämänä. Alkaloidipohjaisia lääkkeitä voidaan käyttää esimerkiksi kivunhoidossa, mutta tutkimuksessa käytetystä Tullin aineistosta ei käy ilmi, mitä yksittäisiä lääkkeitä Suomen vientiin kuuluu.
Vuonna 2025 alkaloidipohjaisten lääkkeiden vienti laski 1,5 miljardiin euroon, mutta vastasi edelleen yli 75 prosenttia lääkealan tavaraviennistä. Toiseksi suurimman ryhmän, haavalaastarien ja vastaavien tuotteiden, osuus oli noin 10 prosenttia.
T&k-investointeja pitää jatkossa lisätä, jotta ei tiputa alan vauhdista
Vuosina 2008–2019 Suomen lääkealan reaalinen arvonlisäys kasvoi 60 prosenttia samaan aikaan, kun koko yrityssektorin arvonlisäys laski. Myönteisestä kehityksestä huolimatta työn tuottavuus alalla on viime vuosina heikentynyt samalla, kun alan työllisyys on nopeasti kasvanut.
− Tähän on syytä kiinnittää huomiota. Jos työllisyys kasvaa jatkossakin arvonlisäystä nopeammin, voi tuottavuusetu suhteessa muihin toimialoihin kaventua. Lisäksi lääkealan kasvu on painottunut viime vuosina ennen kaikkea olemassa olevien yritysten laajentumiseen, Natalia Kuosmanen huomauttaa.
Pitkällä aikavälillä Suomi on vielä pysynyt mukana globaalin lääketeollisuuden kasvussa, vaikka suhteellinen osuus onkin viime vuosina hieman pienentynyt.
− Keskittymisen riskiä voitaisiin torjua satsaamalla tuotevalikoimaa monipuolistavaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä vahvistamalla alan innovaatioekosysteemiä. Ylipäätään tutkimus- ja kehitysinvestointien vahvistamiselle on Suomessa huomattava kasvunvara. Nykyisellään t&k-investointien taso jää selvästi verrokkimaita alemmalle tasolle, Etlan Kuosmanen arvioi.
Tutkimuksen keskeiset havainnot:
- Lääkeala työllistää alle prosentin Suomen yrityssektorin työvoimasta (10 100 henkilötyövuotta), mutta tuottaa lähes 10 prosenttia yrityssektorin kaikista liikevoitoista.
- Työn tuottavuus lääkealalla on yli kaksinkertainen yrityssektorin keskiarvoon ja muuhun teollisuuteen verrattuna. Tuottavuus on kuitenkin laskenut vuoden 2018 huipputasoista, sillä työllisyys on kasvanut arvonlisäystä nopeammin.
- Lääkeala on poikkeuksellisen osaamisintensiivinen. Yli kolmanneksella henkilöstöstä on ylempi korkeakoulututkinto ja lähes kaksi kolmesta toimii asiantuntija- tai johtotehtävissä.
- Alkaloidipohjaiset lääkkeet ovat Suomen lääkealan suurin tavaravientiryhmä. Vuonna 2025 alkaloidipohjaisten lääkkeiden vienti laski 1,5 miljardiin euroon, mutta vastasi edelleen yli 75 prosenttia lääkealan tavaraviennistä.
- Suomen lääkealan t&k-investoinnit (255 miljoonaa euroa v. 2025) jäävät selvästi jälkeen Ruotsin ja Tanskan tasosta (noin 1 mrd. €), mikä osoittaa huomattavaa kasvunvaraa kotimaisille tutkimus- ja kehityspanostuksille.
Liite: Kuosmanen Natalia, Lähdemäki Sakari, Pajarinen Mika & Rouvinen Petri: Suomen lääkeala: rakenne, kehitys ja taloudellinen merkitys (Etla Raportti 182) Embargo 28.10.2026 klo 00:01.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Natalia KuosmanenTutkimuspäällikkö, ETLAPuh:045 163 9660natalia.kuosmanen@etla.fi
Petri RouvinenTutkimusneuvonantaja, ETLAPuh:050 367 3474petri.rouvinen@etla.fi
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