Pia Lohikoski: Valtiovarainministeriö ajaisi Suomen yhä syvemmin luokkayhteiskuntaan
26.10.2026 13:58:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan valtiovarainministeriön ehdotukset veisivät Suomea kohti luokkayhteiskuntaa, jollainen Suomi oli vuosikymmeniä sitten. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina valtavan ehdotuslistansa julkisen talouden sopeuttamiseksi.
– On järkyttävää, että valtiovarainministeriön mukaan suomalaisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta voitaisiin leikata näin rajusti. Listalla ovat esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajaus, perusopetuksen tasa-arvorahan poistaminen, oppivelvollisuuden pidentämisen ja maksuttoman toisen asteen peruminen, vielä lisää leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen rahoituksen indeksisidonnaisuuden poistaminen, Lohikoski sanoo.
Yksi kartoituksen suurimmista yksittäisistä säästöehdotuksista kohdistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ministeriö esittää tarkasteltavaksi vuonna 2022 säädetyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslain kumoamista vuoden 2028 alusta.
Lohikosken mukaan valtiontalous ei tule mitenkään kestämään tällaisia leikkauksia osaamisesta, koulutuksesta ja kilpailukyvystä. Vaikka maailma muuttuu nopeasti ja elämme monella tavalla epävarmaa aikaa, yksi asia ei muutu: Suomen kaltainen pieni maa pärjää vain panostamalla koulutukseen, osaamiseen ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tasa-arvoon.
– Tähän päälle isketään vielä ehdotukset opintorahan ja lapsilisien poistamisesta maassa, jossa lapsiköyhyys ja perheiden eriarvoisuus syvenee ja koulutus periytyy aiempaa vahvemmin. Miten voi olla niin puusilmäistä talouspolitiikkaa, että tuijotetaan pelkästään budjettikirjan numeroita ilman mitään ymmärrystä tai tahtoa ymmärtää leikkausten seurauksia?
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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