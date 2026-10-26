Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Lapissa keskiviikosta 28.10.
26.10.2026 14:08:29 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin maanteillä siirrytään tällä viikolla talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin. Nopeusrajoituksia alentamalla parannetaan liikenneturvallisuutta vuodenaikana, jolloin sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat ja onnettomuusriski kasvaa.
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapissa keskiviikosta 28.10.2026 alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan keskiviikon ja torstain aikana. Rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.
Alennetuilla nopeusrajoituksilla pienennetään pimeiden ja liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Riski onnettomuuteen kohoaa pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. Talvella jarrutusmatka pitenee merkittävästi, koska renkaan ja tien välinen pito heikkenee lumen, sohjon ja jään vuoksi. Lumella pysähtymismatka on noin kaksi kertaa pidempi ja jäällä lähes neljä kertaa pidempi kuin kuivalla tiellä.
Myös mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ovat alemmilla nopeuksilla lievemmät. Rajoitusten avulla säästetään vuosittain arviolta jopa kahdeksan ihmisen henki sekä estetään useita kymmeniä loukkaantumisia.
Alennetut rajoitukset tukevat myös kestävän liikkumisen periaatteita, sillä niiden myötä esimerkiksi polttoaineenkulutus sekä päästöt vähenevät. Alemmat nopeudet säästävät lisäksi tien päällystettä, sillä nastarenkailla ajettaessa päällysteen kuluminen kiihtyy huomattavasti ajonopeuden ylittäessä 80 km/h.
Tienpidon asiantuntija Sanna Syväkuru Lapin elinvoimakeskuksesta muistuttaa, että nopeusrajoitusmerkki ilmoittaa vain suurimman sallitun ajonopeuden.
- Oma ajonopeus tulee aina sovittaa tien kunnon, kelin, näkyvyyden ja muiden liikenneolosuhteiden mukaan.
Lisääntynyt talvimatkailu luo tarpeen uusille nopeusrajoituksille Rovaniemellä
Lapin moottoriteillä 120 km/h nopeusrajoitukset alennetaan talvikaudeksi nopeuteen 100 km/h ja 100 km/h -rajoitukset jäävät ennalleen.
Valta-, kanta- ja seututeillä 100 km/h -rajoitukset alennetaan pääsääntöisesti 80 km:iin/h. 100 km/h jätetään kuitenkin talvikaudeksi voimaan osalle valtateiden 4, 5, 21 ja 29 sekä osalla kantateiden 79 ja 82 tieosista.
Lisääntyneen talvimatkailun vuoksi Rovaniemellä valtatiellä 4 Välttikankaan ja Apukan kohdalla sekä kantatiellä 79 Olleronvaaran kohdalla 100 km/h -rajoitukset alennetaan nopeuteen 60 km/h aiempien vuosien 80 km/h sijaan.
Alennetut nopeusrajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka. Normaaleihin nopeusrajoituksiin palataan jälleen maalis-huhtikuun vaihteessa ajo-olosuhteiden parannuttua.
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