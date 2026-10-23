Turkulaisen tuhatvuotisen noitarummun matkassa seikkailuun sekä tyttöjen ystävyydestä neuvostoliittolaisissa huippuvoimistelupiireissä – kaksi esikoisromaaniuutuutta

Jarmo Pennalan historiallinen seikkailuromaani Noitarumpu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Taistelussa väsyneet viikingit saapuvat Aurajoelle ja haluavat päästä eroon shamaaninoidasta, jonka he vangitsivat mukaansa ryöstöretkeltä. Noita on tuonut heille vain huonoa onnea, mutta viikingit eivät uskalla tappaa tätä kirouksen pelossa. Niinpä he päättävät teljetä noidan luolaan rumpuineen.



Tuhat vuotta myöhemmin eläkkeellä oleva, yksinäinen merimies Perttu lähtee sieneen ja löytää luolan. Paniikissa taikauskoinen merimies nappaa rummun luolasta ja vie sen kotiinsa. Yöllä rumpu herää henkiin.



Perttu ja tämän paras ystävä Paavo kuvittelevat osaavansa hyödyntää aitoa, ikivanhaa shamaanirumpua, mutta rumpu pistää vastaan. Entisen omistajan voimat ja henget eivät ole heidän hallittavissaan.



Seikkailu, joka muuttaa jokaisen sille mukaan lähtevän.



Jarmo Pennala (s. 1962) teki elämänuransa puolustusvoimissa, ison osan siitä merellä. Eläkkeelle jäätyään hän päätyi sattuman kautta maahanmuuttajien ja ongelmanuorten opettajaksi kansanopistoon. Pennala on kirjannut kokemuksiaan päiväkirjoihin, kirjoittanut artikkeleita, puheita, pieniä tarinoita ja lyriikkaakin. Kirjoittamista hän on opetellut muun muassa Turun yliopiston kirjoittajakurssilla.

PENNALA, JARMO : Noitarumpu

229 sivua

ISBN 9789524173896

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

Ari Hyppölän romaani Mitä rahalla ei saa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Irina ja Olga ystävystyivät hiekkalaatikolla. Kaksi neuvostoliittolaista tyttöä jakavat elämän kestävän ystävyyden, jota raamittaa molempien menestyminen urheilussa aina huipputasolle asti. Irinan elämä saa yllättävän käänteen Torinossa, Italiassa syksyllä 1977 käytävissä telinevoimistelun nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa. Miten Irina vastaa haasteeseen?



Ari Hyppölän kiinnostuksen vei nuoruuden vuosina alppihiihto. Siitä johtuen akateemiseksi oppiarvoksi jäi tekniikan ylioppilas. Hyppölän kiinnostuminen kirjoittamiseen alkoi pitkistä sähköposteista. Mitä rahalla ei saa on Hyppölän ensimmäinen romaani. Aikaisemmin Hyppölä on kirjoittanut omakustanteena omaelämäkertansa.

HYPPÖLÄ, ARI : Mitä rahalla ei saa

447 sivua

ISBN 9789524173933

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

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