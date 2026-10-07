Sydänsairaalan laskutusmalli tuo säästöjä – tutkimustulokset ohjaavat mallin kehittämistä

Aorttaläpän ahtauma eli aorttastenoosi on suomalaisten yleisin läppäsairaus. Sydänsairaala on kehittänyt vaikean aorttaläpän ahtauman katetrihoitoon (TAVI) vaikuttavuusperustaisen elinkaarimallin, jossa potilaalle asennettu tekoläppä laskutetaan hyvinvointialueelta kuukausimaksuna niin kauan kuin se tuottaa potilaalle terveyshyötyä. Perinteisessä mallissa tekoläppä laskutetaan kertamaksuna toimenpiteen yhteydessä.

– Yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa tehdyssä vertaisarvioidussa tutkimuksessa vertasimme TAVI-elinkaarimallin pilottivaiheen kustannuksia perinteiseen laskutukseen. Tulosten mukaan elinkaarimalli tuotti neljän ensimmäisen vuoden aikana huomattavaa säästöä, mutta kymmenen vuoden kustannusmallinnuksessa kokonaiskustannukset olivat perinteistä laskutusta suuremmat. Tulosten perusteella mallin hintoja on tarkistettu. Uusia hintoja noudatetaan myös aiemmin tehdyissä TAVI-toimenpiteissä, sanoo lääketieteellinen johtaja Markku Eskola Sydänsairaalasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon kehittäminen edellyttää uusien ratkaisujen lisäksi niiden pitkäaikaisten vaikutusten arviointia.

– Vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto vaatii rohkeutta innovoida ja kokeilla uusia toimintatapoja. Yhtä tärkeää on tutkia, miten ne toimivat käytännössä, ja kehittää palveluja tulosten perusteella. Tavoitteena on, että potilas saa mahdollisimman hyvää hoitoa ja hyvinvointialue saa vastinetta käyttämilleen varoille.

Potilaan saama terveyshyöty vaikuttaa myös laskutukseen

Sydänsairaalassa tehdään noin 300 TAVI-toimenpidettä vuosittain. Hoidossa ahtautunut aorttaläppä korvataan katetrin avulla asennettavalla tekoläpällä. Toimenpide hoitopäivineen maksaa noin 25 000 euroa.

Laskutusmalli kehitettiin potilaiden hoitoa ja hoitotuloksia koskevan rekisteritiedon pohjalta, ja sitä pilotoitiin Tampereella ja Orivedellä vuonna 2022. Vuonna 2024 käyttö laajeni Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille, jolloin elinkaarimallia uudistettiin laskemalla pilotin aikaisia kuukausimaksuja ja lisäämällä palvelumalliin potilaan elämänlaatuun sidottu kannustin tai sanktio. Potilaan kokemaa elämänlaadun muutosta seurataan 15D-kyselyllä.

Julkaistavaksi hyväksytyssä tutkimuksessa on mukana 224 Sydänsairaalassa pilotin aikana hoidettua TAVI-potilasta.

– Tutkimustulokset antoivat meille mahdollisuuden tarkentaa elinkaaripalvelun hinnoittelua siten, että elinkaaripalvelu ei pitkälläkään aikavälillä ole suoriteperusteista laskutusta kalliimpi. Samalla hyvinvointialue saa siirtymävaiheessa merkittäviä välittömiä säästöjä ja potilaille voidaan tarjota vaikuttavaa hoitoa ennakoitavalla kustannusrakenteella, toteaa Sydänsairaalan toimitusjohtaja Pasi Lehto.

Sydänsairaalan TAVI-elinkaaripalvelu palkittiin Vaikuttavuusseura ry:n Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailun jaetulla ensimmäisellä palkinnolla joulukuussa 2024.