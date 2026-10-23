Väitös: Epävarmuuden lähde vaikuttaa siihen, miten osakemarkkinat reagoivat
26.10.2026 14:47:23 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Md Khaled Hossain Rafin väitöstutkimus osoittaa, että kaikki epävarmuus ei näy osakemarkkinoilla samalla tavalla. Ennakoidut geopoliittiset uhat voivat vaikuttaa osaketuottoihin voimakkaammin kuin jo toteutuneet geopoliittiset tapahtumat. Myös yrityksen koko, markkinatilanne ja kestävyysraportoinnin sääntely-ympäristö vaikuttavat siihen, miten markkinat reagoivat epävarmuuteen.
Yksi tutkimuksen keskeisistä havainnoista on, että geopoliittisen riskin ajoituksella on merkitystä. Kansainvälisiä osakemarkkinoita koskevassa tutkimuksessa ennakoidut geopoliittiset uhat vaikuttivat osaketuottoihin voimakkaammin kuin jo toteutuneet geopoliittiset tapahtumat.
Yhdysvaltain osakemarkkinoilla vaikutukset vaihtelivat myös yrityksen koon mukaan. Suurten ja erittäin suurten yhtiöiden osakkeet reagoivat lisääntyneisiin geopoliittisiin uhkiin suotuisammin kuin keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeet.
– Rahoitusmarkkinat suuntautuvat aina tulevaisuuteen. Sijoittajat eivät odota geopoliittisen uhan toteutumista ennen kuin he muuttavat odotuksiaan tai sijoituspäätöksiään. Siksi jo epävarmuus siitä, mitä seuraavaksi voi tapahtua, voi näkyä osakehinnoissa ja tuotoissa, Rafi sanoo.
Kestävyyteen liittyvä epävarmuus ei aina tarkoita samaa asiaa
Väitöskirjassa tarkastellaan myös vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä ESG-indeksejä. ESG viittaa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. Tulokset osoittavat, että ESG-indeksien reaktiot makrotaloudelliseen epävarmuuteen vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Markkinoiden voimakkaan heilunnan aikana ESG-indeksit reagoivat makrotaloudelliseen epävarmuuteen suhteellisesti suotuisammin kuin vastaavat perinteiset osakeindeksit.
Markkinat voivat tulkita tällaista epävarmuutta eri tavoin sääntely-ympäristön muuttuessa. Kun kestävyysraportointi oli pääosin vapaaehtoista, kestävyyteen liittyvän epävarmuuden lisääntyminen yhdistyi myönteisiin osakehintareaktioihin useilla kehittyneillä markkinoilla. Pakollisen raportoinnin yleistyessä reaktiot muuttuivat kielteisemmiksi, erityisesti kehittyneillä eurooppalaisilla markkinoilla.
– Sama epävarmuus voi sisältää sekä riskejä että mahdollisuuksia. Vapaaehtoisen raportoinnin ympäristössä kestävyyteen liittyvä epävarmuus voi liittyä esimerkiksi uusiin investointeihin, innovaatioihin ja muutokseen valmistautumiseen. Tiukemmin säännellyssä ympäristössä huomio voi puolestaan siirtyä raportointikustannuksiin, valvontaan ja hallinnollisiin riskeihin, Rafi toteaa.
Tulokset osoittavat myös, että talouspoliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus sekä geopoliittinen riski eivät johdonmukaisesti tuottaneet vakaata lisätuottoa, joka liittyisi altistumiseen näille epävarmuustekijöille eri maiden osakemarkkinoilla. Ne auttoivat kuitenkin selittämään sitä, miksi sijoittajien markkinoilta vaatima tuotto vaihtelee ajan myötä.
Rafin mukaan tulokset ovat merkityksellisiä sijoittajille, varainhoitajille, yrityksille ja päätöksentekijöille. Sijoittajien kannalta on tärkeää ymmärtää, ettei yksi epävarmuusmittari kuvaa kaikkia markkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Yritysten näkökulmasta tulokset korostavat sitä, että markkinoiden suhtautuminen kestävyyteen liittyvään tietoon voi riippua raportointiympäristöstä. Sääntelyä suunniteltaessa on puolestaan tärkeää huomioida, että raportointivaatimusten muutokset voivat vaikuttaa siihen, miten sijoittajat tulkitsevat kestävyyteen liittyvää epävarmuutta.
Nykyisessä toimintaympäristössä geopoliittiset jännitteet, taloudellinen epävarmuus ja kestävyyteen liittyvät muutokset vaikuttavat markkinoihin samanaikaisesti. Väitöstutkimuksen keskeinen viesti on, ettei epävarmuutta tulisi käsitellä yhtenä ja muuttumattomana ilmiönä. Sen merkitys markkinoille ja sijoittajille riippuu epävarmuuden lähteestä ja ajoituksesta, siitä, mihin markkinoihin tai omaisuuseriin se kohdistuu, sekä sääntely- ja toimintaympäristöstä, jossa sitä tulkitaan.
Väitöstilaisuus perjantaina 30. lokakuuta
MSc Md Khaled Hossain Rafi esittää väitöskirjansa ”Uncertainty in Equity Markets: Essays on Geopolitical Risk, Economic Uncertainty, and Sustainable Finance” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.10.2026 klo 12.15 (Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Anders Löflund (Kauppakorkeakoulu Hanken) ja kustoksena professori Mika Vaihekoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Khaled Hossain RafinVäitöskirjatutkijaTurun yliopistoPuh:+358 45160 9211mdkhaledhossain.m.rafi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/md-khaled-hossain-rafi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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