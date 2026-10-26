SDP:n Johannes Koskinen: Oikeusvaltio- ja demokratiakehitykselle myötätuulta Serbian vaalituloksesta

SDP:n itäisen Suomen kansanedustajat: EU:lta uusia mahdollisuuksia Itä-Suomen tukemiseen – hallituksen tartuttava niihin 26.10.2026 08:03:00 EET | Tiedote

Euroopan parlamentti esittää itäisille raja-alueille lisää EU-rahoitusta vuosien 2028–2034 rahoituskaudella. SDP:n itäisen Suomen kansanedustajien Niina Malmin, Seppo Eskelisen ja Anna-Kristiina Mikkosen mukaan Suomen on varmistettava, että uudet rahoitusmahdollisuudet näkyvät itäisessä Suomessa investointeina, työpaikkoina ja alueen elinvoimana. He vaativat hallitukselta aktiivista vaikuttamista ja suoran tukirahoituksen ajamista lainarahoituksen rinnalle.