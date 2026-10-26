SDP:n Johannes Koskinen: Oikeusvaltio- ja demokratiakehitykselle myötätuulta Serbian vaalituloksesta
26.10.2026 14:48:03 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen pitää vallanvaihdosta Serbiassa myönteisenä maan kehitykselle ja Eurooppa-suuntauksen vahvistumiselle.
- Kokonaan uuden poliittisen liikkeen nousu suurimmaksi puolueeksi tarkoittaa sitä, että EU:n puolelta kaivataan aktiivista yhteistyötä ja vaikuttamista, Koskinen toteaa.
Koskisen mukaan opiskelijaliikkeen nousu korruptiota, hallitusvallan väärinkäyttöä ja oikeusvaltion murentamista vastaan sai kansalaiset vaaliuurnille. Hänen mielestään kansainvälisen yhteisön on syytä tukea vakaan parlamentaarisen demokratian ja hallinnon rakentamista Serbiassa.
- Unkarin esimerkillä on varmaankin ollut vaikutusta Serbian vaalitulokseen, mutta nyt tulee huolehtia jäntevästä etenemisestä yhteiskunnan uudistamisessa.
Yhteyshenkilöt
Johannes KoskinenKansanedustajaPuh:050 511 3061
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