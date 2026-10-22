Kausivalot syttyvät taas – vältä yleiset virheet
27.10.2026 09:00:00 EET | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Kausivalot valaisevat pihoja ja parvekkeita syksystä kevääseen. Pitkän käyttökauden aikana ne altistuvat kosteudelle, pakkaselle ja lämpötilavaihteluille. Asiantuntija muistuttaa, että huolimaton asennus tai vaurioituneet valosarjat voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
Kausivalojen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota jo ennen niiden asentamista. Vanhat valosarjat kannattaa tarkistaa huolellisesti ennen käyttöönottoa.
– Vaikka valot näyttäisivät päällepäin hyväkuntoisilta, johdoissa tai liittimissä voi olla vaurioita. Rikkinäisiä valoja ei pidä käyttää, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Jenna Kauppila sanoo.
Jatkojohto ei ole pysyvä ratkaisu
Kausivalojen sähkönsyöttö saatetaan järjestää jatkojohdoilla, vaikka valaistus olisi käytössä kuukausia. Ulkona johdot ja liitokset altistuvat kosteudelle, lumelle ja pakkaselle.
Ulkokäyttöön soveltuviakin jatkojohtoja tulisi käyttää vain tilapäisesti. Liitokset on sijoitettava suojaan vedeltä ja lumelta. Jos kausivaloja käytetään samalla paikalla vuodesta toiseen, kannattaa harkita kiinteän ulkopistorasian asennuttamista sähköalan ammattilaisella.
– Kiinteä ulkopistorasia helpottaa valojen käyttöä ja vähentää jatkojohtojen tarvetta, Kauppila sanoo.
Ajastin helpottaa käyttöä ja säästää sähköä
Ajastimella tai etäohjauksella kausivalot voi säätää palamaan vain haluttuina aikoina. Nykyaikaiset LED-valosarjat kuluttavat yleensä vähän sähköä, mutta pitkän käyttökauden aikana myös käyttötunneilla on merkitystä.
Ajastuksen avulla valot voi esimerkiksi sytyttää illan hämärtyessä ja sammuttaa yöksi. Ulkona käytettävän ajastimen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettu, ja myös sen sijoittelussa on huomioitava kosteus ja sääolosuhteet.
Näin käytät kausivaloja turvallisesti
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Tarkista valot ennen käyttöönottoa. Varmista, ettei johdoissa, liittimissä tai valaisimissa ole vaurioita.
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Valitse ulkokäyttöön sopivat tuotteet. Myös muuntajan ja mahdollisen jatkojohdon on sovelluttava ulkokäyttöön.
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Vältä jatkojohtojen pitkäaikaista käyttöä. Harkitse kiinteän ulkopistorasian asennuttamista, jos valoja käytetään samalla paikalla vuodesta toiseen.
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Suojaa sähköliitokset kosteudelta. Sijoita liitokset niin, etteivät ne jää veteen tai lumen alle.
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Huomioi valojen, ajastimien, pistorasioiden ja väliaikaisten jatkojohtojen mekaaninen suojaus. Lumi ja jää sekä niiden poistaminen talvella samoin kuin muutkin pihatyöt voivat vaurioittaa sähkölaitteita ja aiheuttaa pahimmillaan jopa hengenvaaran.
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Hyödynnä ajastinta. Valojen käyttöaikaa rajaamalla säästät sähköä.
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Poista rikkinäiset valot käytöstä. Toimita käytöstä poistetut valosarjat sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen.
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Säilytä valot huolellisesti. Puhdista ja kuivaa valosarjat ennen varastointia ja noudata valmistajan säilytysohjeita.
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Yhteyshenkilöt
Jenna Kauppila
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4081
jenna.kauppila@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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