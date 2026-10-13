Ilmastopaneelin politiikkasuositukset: Vaikuttavuutta päästöjen vähentämiseen ja nielujen vahvistamiseen
27.10.2026 01:00:00 EET | Ilmastopaneeli | Tiedote
Seuraavan hallituksen on tehtävä määrätietoisia päätöksiä Suomen ilmastopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Ilmastopaneeli ehdottaa poliittisten päätösten tekijöille esimerkiksi eläin- ja kasviperäisen proteiinin yhtä suuren osuuden tavoittelua ruoan kulutuksessa sekä puhtaan sähkön riittävyyden turvaamista keskeisille vähähiilisille investoinneille.
Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen edellyttävät yhteiskunnalta toimia, jotka samalla uudistavat taloutta ja tuottavat kansantaloudelle hyötyjä.
Suomen ilmastopaneelin tänään julkaisemat politiikkasuositukset ovat keinoja, joita Suomi tarvitsee Pariisin ilmastosopimuksen sekä EU:n ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Suomi hyötyy vaikuttavasta ilmastopolitiikasta
Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää nopeita maailmanlaajuisia päästövähennyksiä, luonnon hiilinielujen vahvistamista ja hiilidioksidin teknistä poistoa ilmakehästä. Suomessa on onnistuttu vähentämään fossiilisia päästöjä. Samaan aikaan metsien hiilinielua on menetetty.
Kansalliset ilmastotavoitteet ovat tieteellisesti perusteltuja. Kyselyiden perusteella enemmistö suomalaisista kannattaa ilmastotoimia. Tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta jo sovituilla keinoilla, vaan lisätoimia tarvitaan.
– Kun Suomi pysyy tavoitteissaan, tuemme EU:n johtajuutta globaalissa ilmastotyössä ja samalla lunastamme vihreän siirtymän mahdollisuudet, toteaa Ilmastopaneelin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Jyri Seppälä.
Ilmastosuunnitelmat ovat tärkeitä Suomea sitovien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitelmat tulisi hyväksyä kunkin hallituskauden alussa, jolloin toteutukselle ja tarvittaessa lisätoimille jää riittävästi aikaa. Suunnitelmien tulisi perustua riittävään ja ajantasaiseen tietopohjaan sekä toimien kustannusvaikuttavuuteen.
Tietopohjaa parantaisivat pysyvä arviointijärjestelmä ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia huomioivat työkalut. Suunnitelmissa olisi huomioitava vahvemmin ilmastolain kestävän kehityksen tavoite ja arvioitava kustannuksia ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
Taloudellisia ohjauskeinoja ja monihyötyisiä toimenpiteitä
Ilmastopaneelin uudet politiikkasuositukset ovat jatkoa viime vuonna julkaistuille suosituksille. Mukana on jälleen samoja, nopeasti käyttöön otettavia mutta edelleen toteutumatta jääneitä keinoja sekä uusia ja täsmennettyjä ehdotuksia.
Kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä on sähköistymisen nopeuttaminen. Ilmastopaneeli suositteleekin muun muassa liikenteen hinnoittelun ja tukien uudistamista johdonmukaisesti sähköistymistä tukeviksi.
– Sähköistymisen myötä vähenevien verotulojen kompensointi kilometripohjaisella, päästöporrastetulla verolla on perusteltua, koska sähköistyminen poistaa vain pienen osan tieliikenteen aiheuttamista yhteiskunnallisista kustannuksista, sanoo Ilmastopaneelin jäsen, professori Heikki Liimatainen.
Energiatehokkaammat rakennukset vähentävät päästöjä, vahvistavat energiaturvallisuutta ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista. Ilmastopaneeli suosittelee energiatehokkuuden lisäämistä neuvonnalla ja investointituilla.
– Räätälöity neuvonta auttaa kotitalouksia ja taloyhtiöitä parantamaan energiatehokkuutta. Energianeuvonnan ja investointitukien kustannukset palautuvat osin verotuloina, kertoo Ilmastopaneelin jäsen, professori Jarek Kurnitski.
Maatalouden päästöt eivät ole vähentyneet, vaikka kustannusvaikuttavat päästövähennysmahdollisuudet tunnetaan. Ilmastopaneeli suosittelee kasviproteiinien osuuden kasvattamista ruokajärjestelmässä uudistamalla maatalouspolitiikkaa ja taloudellista ohjausta sekä kehittämällä elintarviketuotteita, julkisia hankintoja ja ruokapalveluja.
– Muutokseen vastaaminen kotimaisella tuotannolla vahvistaa ruoan omavaraisuutta ja vähentää lannoitettua peltopinta-alaa mahdollistaen maatalouden päästöjen vähentämisen, kertoo Ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Heikki Lehtonen.
Nykyisin metsiä hyödynnetään niin voimakkaasti, että metsien hiilivaraston kasvu on pysähtynyt. Ilmastopaneeli suosittelee metsälain ja vesilain uudistamista siten, että metsänhoidossa velvoitetaan ilmastoviisaiden menetelmien käyttöönottoon.
– Nykyistä pidemmät metsien kiertoajat, harvennushakkuiden lieventäminen, avohakkuiden välttäminen runsasravinteisissa ojitetuissa suometsissä ja suometsien kasvattaminen entistä märempinä ovat ilmastoviisaita ja metsänomistajille kannattavia, sanoo Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.
Ilmastopaneeli painottaa, että päästöhinnoittelun ohjausvaikutusta ja ennakoitavuutta ei saa heikentää. Uusiutuva energia sekä vähähiilinen teollisuus luovat uutta liiketoimintaa, innovaatioita ja työpaikkoja.
– Vähäpäästöisen sähkön saatavuus teollisuuden vähähiilisille ratkaisuille tulee turvata. Sähkön riittävyyden lisäksi on parannettava energiatehokkuutta, toimitusvarmuutta ja järjestelmän kriisinsietokykyä, sanoo Ilmastopaneelin jäsen, erikoistutkija Kati Koponen.
Ilmastopaneelilta 16 suositusta seuraavalle hallitukselle
Jotta ilmastopolitiikka olisi vaikuttavaa, Ilmastopaneeli ehdottaa seuraavia keinoja:
Liikenne
- Liikenteen hinnoittelu ja tuet on uudistettava johdonmukaisesti sähköistymistä tukeviksi.
- Jakeluvelvoitetta tulee nostaa fossiilittoman liikenteen saavuttamiseksi.
- Kulkutapasiirtymää henkilöautoilusta joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn on vauhditettava.
Työkoneet
- Työkoneiden päästöjä on vähennettävä taloudellisella ohjauksella.
Rakennukset
- Rakennusten energiatehokkuutta on parannettava neuvonnalla ja investointituilla.
- Öljylämmityksen vaihtamista vähähiilisempään on tuettava kohdennetusti.
Maatalous
- Turvepeltojen päästöjä voidaan vähentää vaarantamatta ruoantuotantoa.
- Tulosperusteiset palkkiot ohjaamaan maatalouden päästövähennyksiä.
- Peltomailla voidaan tehostaa typen käyttöä sekä parantaa kasvukuntoa maaperän hiilivarastoa kasvattamalla.
- Tavoitteeksi eläin- ja kasviperäisen proteiinin yhtä suuri osuus ruoan kulutuksessa.
Metsätalous
- Metsälaissa velvoitettava hiilitasetta vahvistavaan metsänhoitoon.
- Vesilaissa säädettävä metsien ojitus luvanvaraiseksi ja purettava vettämistoimien esteitä.
- Taloudellinen ohjaus vahvistamaan hiilinieluja ja vähentämään päästöjä.
Teollisuus ja energiantuotanto
- Päästöhinnoittelun ohjausvaikutusta ja ennakoitavuutta ei saa heikentää.
- Puhtaan sähkön riittävyys turvattava keskeisille vähähiilisille investoinneille.
- Hiilidioksidin talteenotolle, hyötykäytölle ja varastoinnille (CCUS) tulee laatia strategia ja madaltaa niihin investoimisen riskejä.
Lisätiedot:
Vaikuttavuutta päästöjen vähentämiseen ja nielujen vahvistamiseen – Suomen ilmastopaneelin politiikkasuositukset 2026
- Ilmastopolitiikan tilannekuva: Jyri Seppälä, jyri.seppala@syke.fi, p. 040 740 1708
- Liikenne ja työkoneet: Heikki Liimatainen, heikki.liimatainen@tuni.fi, p. 040 849 0320
- Rakennukset: Jarek Kurnitski, jarek.kurnitski@aalto.fi, p. +372 58 66 4370
- Maatalous: Heikki Lehtonen, heikki.lehtonen@luke.fi, p. 029 532 6316
- Metsätalous: Raisa Mäkipää, raisa.makipaa@luke.fi, p. 029 532 2197
- Teollisuus ja energiantuotanto: Kati Koponen, kati.koponen@vtt.fi, p. 040 487 8123
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
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