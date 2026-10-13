Ilmastopaneelin politiikkasuositukset: Vaikuttavuutta päästöjen vähentämiseen ja nielujen vahvistamiseen

Ilmastopaneelin muistio: Ilmastonmuutos on nopeutunut – riskit kasvavat lämpenemisen myötä 6.10.2026 01:00:00 EEST | Tiedote

Maailman keskilämpötila on noussut jo lähelle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tasoa, ja pitkän aikavälin lämpenemisen arvioidaan ylittävän sen lähivuosina. Suomen ilmastopaneelin uusin muistio tarjoaa tiiviin ja ajantasaisen tilannekuvan ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista Suomessa ja maailmanlaajuisesti.