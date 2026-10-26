Uudenmaan elinvoimakeskus

Lapinlahden sillan uusimisen suunnittelu käynnistyy Helsingissä

27.10.2026 08:00:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Uudenmaan elinvoimakeskus on käynnistänyt teknisen yleissuunnitelman laatimisen Lapinlahden sillan uusimiseksi. Silta sijaitsee Länsiväylällä (Kt 51) Salmisaaren ja Lauttasaaren välillä.

Karttakuva Lapinlahden sillasta, joka ylittää vesialueen yhdistäen alueen kaksi rantaa.
Lapinlahden silta. OpenStreetMap

Sillalle tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että se lähestyy teknisen käyttöikänsä loppua, minkä vuoksi sillan uusimista on ryhdytty suunnittelemaan.

Teknisen yleissuunnittelun aikana sillan läheisyydessä tehdään pohjatutkimuksia ja muita mittauksia lähitulevaisuudessa. Teknisen yleissuunnitelman tavoitteena on selvittää, miten silta voidaan uusia haastavassa ympäristössä ja millaisia vaihtoehtoja sen uusimiseen on. Eri vaihtoehtojen vertailun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä.

Sillan uusiminen saattaa edellyttää myös asemakaavan muuttamista. Hankkeen alustava karkea kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Arvio tarkentuu suunnittelun ja selvitysten edetessä. Suunnittelukonsulttina hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa toimii WSP Finland Oy.

Lapinlahden silta on teräskantinen teräksinen jatkuva kotelopalkkisilta, jonka kokonaispituus on noin 599 metriä. Silta on valmistunut vuonna 1965, ja sitä on levennetty vuosina 1995–1996. Sillalla kulkee keskimäärin lähes 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin neljä prosenttia. Sekä liikennemäärät että raskaan liikenteen ajoneuvojen massat ovat kasvaneet huomattavasti sillan valmistumisen jälkeen, mikä on osaltaan lisännyt sillan uusimisen tarvetta.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Siltainsinööri: Uudenmaan elinvoimakeskus, Henna Pakarinen, puh. 0295 021 146

Hankesuunnitteluryhmän päällikkö: Uudenmaan elinvoimakeskus, Jaakko Kuha, puh 0295 021 299

Kuvat

Karttakuva Lapinlahden sillasta, joka ylittää vesialueen yhdistäen alueen kaksi rantaa.
Lapinlahden silta.
OpenStreetMap
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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