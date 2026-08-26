Helsinki Mint luovutti Naisten oikeudet -juhlarahan Krista Kososelle
27.10.2026 10:00:00 EET | Helsinki Mint | Tiedote
20 euron hopeinen juhlaraha on kunnianosoitus naisten oikeuksille, tasa-arvolle ja työlle tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.
Helsinki Mint luovutti tänään uuden naisten oikeudet 20 euron hopeisen juhlarahan arvostetulle näyttelijälle Krista Kososelle. Juhlarahan luovutuksella korostetaan sukupuolten tasa-arvon merkitystä ja muistutetaan jatkuvan työn tarpeesta, jotta naisten oikeudet Suomessa turvataan, ja niitä kunnioitetaan ja edistetään myös tuleville sukupolville. Juhlaraha on valtiovarainministeriön tilaama, ja se on saatavilla Helsinki Mintin verkkokaupasta.
Juhlarahan luovutus Krista Kososelle yhdistää suomalaisen luovuuden ja kulttuurin sekä aiheen, jonka merkitys ulottuu sukupolvelta toiselle. Krista muistuttaa, että naisten oikeuksien eteen on edelleen tehtävä töitä: ”Olen todella iloinen saadessani vastaanottaa tämän juhlarahan, sillä se nostaa esiin minulle tärkeän asian: naisten oikeudet. Juhlaraha muistuttaa siitä, ettei ihmisoikeuksia voi pitää itsestäänselvyytenä. Niiden puolesta on tehtävä töitä joka päivä. Suomi on ollut monessa asiassa edelläkävijä, ja siitä voimme olla ylpeitä. Samalla on kuitenkin muistettava, että työ on vielä kesken – niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Jatketaan siis työtä naisten oikeuksien puolesta!”
Suomalaisen muotoilijan Rosita Kivisen suunnittelemassa juhlarahassa kuvataan naisten sukupolvien välistä yhteyttä. Rosita Kivinen kertoo suunnittelutyöstään: ”Meidän jokaisen elämän alku ulottuu jo isoäitimme aikaan. Nainen voi kantaa sisällään kolmea sukupolvea samanaikaisesti. Tämä sukupolvien välinen yhteys siirtää perintöämme ja viisauttamme eteenpäin. Me naiset olemme siirtymässä taistelun aikakaudesta rakentamisen aikakauteen. Aikaan, jolloin voimme rohkeasti tarttua niihin vapauksiin ja mahdollisuuksiin, jotka isoäitimme ovat meille antaneet. Tämä ilo ja ylpeys näkyvät myös juhlarahan kuva-aiheessa.”
Naisten oikeudet Suomessa
Suomella on pitkä historia sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden vuonna 1906, jolloin Suomesta tuli ensimmäinen maa Euroopassa, joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet. Suomessa tehdään edelleen työtä tasa-arvon edistämiseksi niin arjessa, työelämässä kuin päätöksenteossakin. Naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuoleen perustuva syrjintä ovat kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita.
Naisten oikeuksia Suomessa kunnioittavaa hopeista juhlarahaa lyödään vain 1 000 kappaletta. Juhlaraha on valmistettu 925/1000-hopeasta, ja sen nimellisarvo on 20 euroa.
Juhlaraha on saatavilla tästä päivästä alkaen Helsinki Mintin verkkokaupasta.
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Helsinki Mint
Helsinki Mint on Royal Dutch Mintin luoma brändi, joka aloittaa Suomen käyttö- ja juhlarahojen lyömisen vuonna 2025. Osana Royal Dutch Mintin toimintaa Helsinki Mint tuo mukanaan yli 450 vuoden kokemuksen rahapajatoiminnasta, asiantuntemuksen ja huippuluokan tilat, jotka varmistavat korkealaatuisten suomalaisten käyttörahojen jatkuvan tuotannon. Lisäksi se laajentaa maan valmiuksia laskea liikkeelle erityisiä (2 euron) juhlarahoja, juhlistaen Suomen merkittäviä virstanpylväitä ja juhlavuosia.
Keräilijöitä ja harrastajia kehotetaan tilaamaan uutiskirje osoitteessa www.helsinkimint.fi, jotta he pysyvät ajan tasalla kaikista tulevista julkaisupäivistä ja saatavuudesta.
Lehdistötiedusteluja tai lisätietoja erikois- ja juhlarahoista tai vuoden 2026 juhla- ja erikoisrahaohjelmasta, ole hyvä ja ota yhteyttä:
Helsinki Mint
Sähköposti: press@royaldutchmint.com
Verkkosivusto: www.helsinkimint.fi
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