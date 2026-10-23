Telia Finland Oyj

Tällaisia tietoturvaongelmia yrityksissä on koettu kuluneen vuoden aikana

27.10.2026 09:10:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

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Telian kyselyn mukaan tietoturvatapahtumia kohdanneista yrityksistä liki puolet raportoi tietomurtoyrityksistä ja kyberhyökkäysten aiheuttamista toimintahäiriöistä.

Kaksi kolmesta yrityksestä kertoo kohdanneensa joitain tai useita tietoturvaan liittyviä ongelmia viimeisen vuoden aikana, käy ilmi Telian yrityspäättäjille tekemästä kyselystä. Vain reilu viidennes yrityksistä ei ole kohdannut tietoturvaongelmia. 

”Hieman alle puolet yritysjohtajista arvioi tietoturvan aiheuttavan ongelmia kuukausittain. Pieni, reilun kymmenen prosentin vastaajajoukko arvioi ongelmia olevan viikoittain tai päivittäin, mikä on erittäin huolestuttavaa”, Telian kyberturvaliiketoiminnan johtaja Pirkko Filtness arvioi tuloksia. 

Tietoturvaongelmia kohdanneista yrityksistä liki puolet raportoi murtautumisyrityksistä järjestelmiin ja tietoturvatapahtumien aiheuttamista toimintahäiriöistä, kuten palvelukatkoista. 

”Yli 500 miljoonan liikevaihdon yrityksissä peräti 85 prosenttia kertoo kohdanneensa tietoturvaongelmien aiheuttamia toimintahäiriöitä. Tämän kokoluokan yrityksissä liiketoiminnan keskeytyminen tulee todella kalliiksi”, Filtness sanoo. 

Kyselyyn vastanneet johtajat arvioivat kuitenkin tietoturvaongelmien vaikutuksen verrattain maltilliseksi. Noin kaksi kolmesta kertoo, ettei tietoturvatapahtumat vaikuttaneet kovin paljoa yrityksen toimintaan ja vajaa kolmasosa kokee, ettei vaikutusta ollut lainkaan. 

”Toivon, että yrityksissä on opittu näistä tietoturvatapahtumista ja tunnistetut ongelmat on korjattu. Kyberhyökkäyksen aiheuttama liiketoiminnan keskeytyminen voi paitsi tulla todella kalliiksi, aiheuttaa tuotantoon pullonkauloja myös vaikuttaa yrityksen luotettavuuteen”, Filtness summaa. 

Lisätietoa kyselytutkimuksesta   

Telian Kantarilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 120 suomalaista tietoturvan parissa työskentelevää yrityspäättäjää. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluna ja aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on enimmillään noin ±9 prosenttiyksikköä (95 % luottamustaso, n=120). 

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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

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