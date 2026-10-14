Asiakkuusindeksi 2026 -tutkimus: Alkon asiakaskokemus sijoittui kolmannelle sijalle
27.10.2026 10:52:23 EET | Alko Oy | Tiedote
Alkon asiakaskokemus sijoittui kolmannelle sijalle 27.10. julkistetussa Asiakkuusindeksi 2026 -tutkimuksessa. Vahvaa asiakaskokemusta tukevat myös tuoreet tulokset Alkon maineesta, palvelusta ja valikoimasta.
Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Alkon asiakaskokemus sijoittui tänä vuonna sijalle kolme.
”Olemme todella iloisia tästä tunnustuksesta ja kiitämme asiakkaitamme lämpimästi luottamuksesta! Hyvä sijoitus kertoo, että olemme oikealla tiellä, mutta samalla asiakkaiden muuttuvat tarpeet haastavat meitä jatkuvasti uudistumaan”, kertoo Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.
”Palvelumme vahvuus on ihmisten kohtaamisessa. Haluamme tulevaisuudessa yhä vahvemmin yhdistää sen, mistä Alko jo tunnetaan: asiantuntevan ja henkilökohtaisen palvelun, entistä sujuvampiin digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on tehdä asioinnista helppoa ja henkilökohtaista kaikissa kanavissa.”
Asiakkuusindeksi 2026 -tutkimuksen asiakaskokemuksen kärkisijalle ylsi Musti ja Mirri ja toiseksi Yliopiston Apteekki.
Alkon maine suomalaisten yritysten keskiarvoa vahvempi
Alkon maine on säilynyt vakaana ja hyvällä tasolla. Vuoden 2026 toisella neljänneksellä Alkon maineindeksi oli 3,65, kun suomalaisten yritysten keskiarvo oli 3,36. Maineen vahvuuksissa korostuvat vakaa talous, laadukas valikoima sekä hyvä palvelu ja työnantajakuva. Myös vastuullisuusmielikuva on vahvistunut. Samalla suomalaiset odottavat Alkolta entistä enemmän uudistumista ja vuorovaikutusta.
Pennasen mukaan Alkon maineen vahvuudet kertovat ennen kaikkea luottamuksesta.
”Vastuullisuus on olennainen osa sitä, miksi suomalaiset voivat luottaa Alkoon, ja siksi on hienoa, että vastuullisuusmielikuva on vahvistunut. Samalla tulos haastaa meitä kuuntelemaan suomalaisia entistä paremmin ja uudistamaan palvelujamme asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana.”
Asiakkaat kokevat Alkon valikoiman laadukkaaksi ja monipuoliseksi
Asiakkaat ovat myös Alkon valikoimaan. Syksyn valikoimatyytyväisyystutkimuksessa kokonaisvalikoima sai kouluarvosanan 8,6, ja 90 prosenttia vastaajista antoi sille arvosanan 8–10. Alkon valikoima koetaan sekä laadukkaaksi että monipuoliseksi.
Palvelu saa asiakkailta vielä tätäkin korkeammat arviot: ystävällisyys ja palvelun saatavuus saavat molemmat arvosanan 9,2 ja palvelun asiantuntevuus 9,1.
”Alkon asiakaskokemus rakentuu palvelun ja valikoiman yhdistelmästä. Hyvä valikoima vastaa erilaisiin tarpeisiin, mutta yhtä tärkeää on se, että asiakas kohdataan ystävällisesti ja asiantuntevasti ja häntä autetaan löytämään itselleen sopiva vaihtoehto”, summaa Pennanen.
Lisätietoa Asiakkuusindeksi-tutkimuksesta
Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 4350 suomalaista kuluttajaa arvioiden 51 eri yritystä 4.9–7.10. välisenä aikana.
Lisätietoa Luottamus&Maine-tutkimuksesta
Luottamus&Maine 2026 Q2 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 13.5.–23.6.2026. Tutkimukseen osallistui 11 240 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Alkoa arvioivat 18–65-vuotiaat. Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimusotos on muodostettu Norstat Oy:n tutkimuspaneelista.
Lisätietoa valikoimatyytyväisyystutkimuksesta
Dagmarin toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1430 suomalaista, jotka olivat iältään 18–74 –vuotiaita ja olivat käyneet Alkossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Otos oli valtakunnallisesti edustava. Tutkimusajankohta oli 28.8.–6.9.2026. Valikoimatyytyväisyyttä on mitattu säännöllisesti vuodesta 2015 lähtien. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alko Oy
Alkon Q3-myynti: punaviini yllätti ja sunnuntaista tuli uusi ostospäivä14.10.2026 07:10:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 kolmannella kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Punaviini nousi Alkon kesän myynnin yllättäjäksi, vaikka viinien kokonaismyynti laski. Panimotuotteiden myynti kasvoi 21 prosenttia ja alkoholittomien 16 prosenttia. Samalla laajennetut aukioloajat ovat muuttaneet asiakkaiden asiointirytmiä: sunnuntai on löytänyt paikkansa uutena ostospäivänä, ja asiointia on siirtynyt myös lauantain myöhemmille tunneille.
Alko julistaa glögikauden alkavaksi ja myymälöissä järjestetään yhtäaikainen glögimaistatus13.10.2026 07:13:00 EEST | Tiedote
Hyvät suomalaiset. Bästa glöggvänner. Arvoisat glögin ystävät. Alko julistaa perjantaina 16.10. glögikauden avatuksi ja sen kunniaksi Alkoissa ympäri Suomen pääsee tutustumaan kauden uutuusmakuun, alkoholittomaan mustikkaglögiin. Lisäksi Helsingissä Arkadian myymälän edustalla julistetaan glögikausi alkavaksi Jorma Uotisen ja Alkon tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindströmin johdattelemana.
Rukalle monipuolisesti palveleva Alkon myymälä – muutto uusiin tiloihin marraskuussa28.9.2026 07:55:58 EEST | Tiedote
Alkon Kuusamon Rukan myymälä muuttaa uusiin tiloihin marraskuussa. Myymälä sijaitsee jatkossa samalle tontille rakennetussa uudessa liikekeskuksessa. Uuden myymälän valikoimaa rakennetaan paikallisten ja Rukalla matkailevien tarpeisiin.
Tuusulan Hyrylän Alko muuttaa Prisman liikekeskukseen 1. lokakuuta. Myymälässä panostetaan viinivalikoimaan.7.9.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Hyrylän Alkon myymälä muuttaa 1.10. vastavalmistuneeseen Prisman liikekeskukseen. Uudessa myymälässä asiakkaan saatavilla on yhä monipuolisempi ja kattavampi viinivalikoima. Avajaispäivää vietetään alkoholittoman kuohuviiniin maistatuksen parissa.
Alkoholista kannattaa luopua jo raskautta suunnitellessa. FASD-päivänä 9.9. alkoholinmyynti aloitetaan 9 minuuttia myöhemmin.7.9.2026 07:10:00 EEST | Tiedote
Alkoholista luopuminen jo raskautta suunniteltaessa on tärkeä tapa suojata kehittyvää lasta. Tärkeästä asiasta muistutetaan FASD-päivänä 9.9., jolloin alkoholinmyynti aloitetaan yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme