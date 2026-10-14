Asiakkuusindeksi 2026 -tutkimus: Alkon asiakaskokemus sijoittui kolmannelle sijalle

Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Alkon asiakaskokemus sijoittui tänä vuonna sijalle kolme.

”Olemme todella iloisia tästä tunnustuksesta ja kiitämme asiakkaitamme lämpimästi luottamuksesta! Hyvä sijoitus kertoo, että olemme oikealla tiellä, mutta samalla asiakkaiden muuttuvat tarpeet haastavat meitä jatkuvasti uudistumaan”, kertoo Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

”Palvelumme vahvuus on ihmisten kohtaamisessa. Haluamme tulevaisuudessa yhä vahvemmin yhdistää sen, mistä Alko jo tunnetaan: asiantuntevan ja henkilökohtaisen palvelun, entistä sujuvampiin digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on tehdä asioinnista helppoa ja henkilökohtaista kaikissa kanavissa.”

Asiakkuusindeksi 2026 -tutkimuksen asiakaskokemuksen kärkisijalle ylsi Musti ja Mirri ja toiseksi Yliopiston Apteekki.

Alkon maine suomalaisten yritysten keskiarvoa vahvempi

Alkon maine on säilynyt vakaana ja hyvällä tasolla. Vuoden 2026 toisella neljänneksellä Alkon maineindeksi oli 3,65, kun suomalaisten yritysten keskiarvo oli 3,36. Maineen vahvuuksissa korostuvat vakaa talous, laadukas valikoima sekä hyvä palvelu ja työnantajakuva. Myös vastuullisuusmielikuva on vahvistunut. Samalla suomalaiset odottavat Alkolta entistä enemmän uudistumista ja vuorovaikutusta.

Pennasen mukaan Alkon maineen vahvuudet kertovat ennen kaikkea luottamuksesta.

”Vastuullisuus on olennainen osa sitä, miksi suomalaiset voivat luottaa Alkoon, ja siksi on hienoa, että vastuullisuusmielikuva on vahvistunut. Samalla tulos haastaa meitä kuuntelemaan suomalaisia entistä paremmin ja uudistamaan palvelujamme asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana.”

Asiakkaat kokevat Alkon valikoiman laadukkaaksi ja monipuoliseksi

Asiakkaat ovat myös Alkon valikoimaan. Syksyn valikoimatyytyväisyystutkimuksessa kokonaisvalikoima sai kouluarvosanan 8,6, ja 90 prosenttia vastaajista antoi sille arvosanan 8–10. Alkon valikoima koetaan sekä laadukkaaksi että monipuoliseksi.

Palvelu saa asiakkailta vielä tätäkin korkeammat arviot: ystävällisyys ja palvelun saatavuus saavat molemmat arvosanan 9,2 ja palvelun asiantuntevuus 9,1.

”Alkon asiakaskokemus rakentuu palvelun ja valikoiman yhdistelmästä. Hyvä valikoima vastaa erilaisiin tarpeisiin, mutta yhtä tärkeää on se, että asiakas kohdataan ystävällisesti ja asiantuntevasti ja häntä autetaan löytämään itselleen sopiva vaihtoehto”, summaa Pennanen.

Lisätietoa Asiakkuusindeksi-tutkimuksesta

Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 4350 suomalaista kuluttajaa arvioiden 51 eri yritystä 4.9–7.10. välisenä aikana.

Lisätietoa Luottamus&Maine-tutkimuksesta

Luottamus&Maine 2026 Q2 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 13.5.–23.6.2026. Tutkimukseen osallistui 11 240 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Alkoa arvioivat 18–65-vuotiaat. Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimusotos on muodostettu Norstat Oy:n tutkimuspaneelista.

Lisätietoa valikoimatyytyväisyystutkimuksesta

Dagmarin toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1430 suomalaista, jotka olivat iältään 18–74 –vuotiaita ja olivat käyneet Alkossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Otos oli valtakunnallisesti edustava. Tutkimusajankohta oli 28.8.–6.9.2026. Valikoimatyytyväisyyttä on mitattu säännöllisesti vuodesta 2015 lähtien. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.