KT muuttaa Kuntatalolta ydinkeskustaan vuonna 2027

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n uudet toimitilat sijaitsevat lähes Helsingin rautatieaseman ja keskustakirjasto Oodin vieressä. Työmarkkinakeskusjärjestö valitsi uudet tilat muun muassa keskeisen sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi.

KT:n jäseniä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät sekä lähes 500 julkisomisteista yritystä.

– Olen iloinen, että saamme käyttöömme nykyaikaiset, toimivat ja valoisat tilat. Tänne on henkilöstön ja vieraidemme hyvä tulla, sanoo KT:n toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas.

KT vuokraa Alvar Aallon katu 3:n kiinteistöstä noin 1500 neliötä. Tiloihin tehdään tarvittavat muutostyöt ja kiinteistöön rakennetaan KT:n tarpeita vastaava neuvottelu- ja kokousosasto.

Neuvottelut vaativat kokoustiloja

Riittävät kokoustilat ovat KT:lle tärkeitä, sillä se neuvottelee kaikki kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Työ- ja virkaehtosopimuksia on 12. Niiden piirissä on lähes puoli miljoonaa ihmistä, noin joka viides palkansaaja.

KT:lla on yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa yli 50 neuvotteluryhmää, joista osa toimii jatkuvasti läpi sopimuskausien. Neuvotteluita käydään ajoittain myös iltaisin ja viikonloppuisin, joten kiinteistön monipuolisia palveluita tarvitaan.

Keskusjärjestöroolissa KT osallistuu laajasti lainvalmisteluun, eläkeneuvotteluihin ja vaikuttamistyöhön. KT:n edustaja on mukana useimmissa työelämää koskevissa kolmikantaryhmissä.

– Tätäkin työtämme helpottaa se, että tilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla, lähellä eduskuntaa ja ministeriöitä, Henrika Nybondas-Kangas iloitsee.

Kuntatalolle tulee uusi käyttötarkoitus

Kuntatalo valmistui vuosien 1982–1983 vaihteessa Helsingin Kallioon. Kiinteistö on toiminut siitä asti kunta- ja hyvinvointialan edunvalvontatyötä tekevien järjestöjen toimitilana.

Rakennus vaihtaa omistajaa, minkä vuoksi kaikki vuokralaiset muuttavat talosta pois viimeistään kesällä 2027. HGR Property Partners Oy on solminut kiinteistöstä Suomen kuntasäätiön kanssa esisopimuksen, jolla se ostaa Kuntatalon.

KT muuttaa uusiin toimitiloihin kesän 2027 aikana. Yhteistyö Kuntaliiton, Hyvilin ja muiden Kuntatalon toimijoiden kanssa jatkuu yhtä tiiviisti kuin ennenkin.