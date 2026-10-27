"Tapahtumien tulevaisuutta ei ratkaista tekemällä enemmän samaa" - Slush-kasvuvuosien tekijät Kati Kuusisto ja Jenni Hyypiä haastavat tapahtuma-alaa uudistumaan

Kuusisto & Partners auttaa kaupunkeja, tapahtumajärjestäjiä ja muita organisaatioita ratkaisemaan, millaisia tapahtumia kannattaa tehdä, kenelle, miksi ja mitä niillä halutaan saada aikaan. Yhteistyö voi alkaa esimerkiksi kaupungin tapahtumastrategiasta, uuden tapahtuman konseptista tai kysymyksestä, miksi pitkään järjestetty tapahtuma ei enää kasva tai kannata.

Kuusiston mukaan tapahtuma-alalla on aika siirtää huomio tapahtumien määrästä niiden tarkoitukseen ja vaikuttavuuteen.

”Tapahtumiin kohdistuu nyt kasvavia odotuksia ja taloudellisia paineita. Esimerkiksi kaupungit tavoittelevat niiden avulla elinvoimaa, matkailua ja yhteisöllisyyttä. Samaan aikaan on pystyttävä perustelemaan entistä tarkemmin, kenelle tapahtumia tehdään, mitä arvoa ne tuottavat ja millä liiketoimintamallilla ne ovat kestävällä pohjalla”, Kuusisto sanoo.

Hyypiä tuo samaan keskusteluun kohtaannon: tapahtuman arvo syntyy siitä, kuinka hyvin tavoite, sisältö, ihmiset, paikka ja ajankohta osuvat yhteen.

”Hyvä strategia näkyy lopulta kävijälle asti. Tapahtuman konseptin, tilan, palvelupolun ja kokemuksen pitää kulkea samaan suuntaan. Kun tiedetään, mitä tapahtumalla halutaan saada aikaan ja kenelle sitä tehdään, voidaan tehdä paljon tarkempia valintoja siitä, mitä tapahtuman pitää käytännössä olla ja mihin tekijöiden aikaa ja rahaa kannattaa sijoittaa”, Hyypiä sanoo.

Slush-tapahtuman kasvuvuosista jälleen saman pöydän ääreen

Hyypiän ja Kuusiston yhteinen historia ulottuu Slushin voimakkaisiin kasvuvuosiin, jolloin he olivat mukana rakentamassa startup-yhteisön tapahtumasta kansainvälisesti tunnettua tapahtumailmiötä.

Kuusisto työskenteli tapahtumaliiketoiminnan, tuotannon ja kumppanuuksien parissa. Hyypiä vastasi Slushin pääsuunnittelijana tapahtuman konseptoinnista ja vuosittaisista teemoista sekä tapahtuman palvelumuotoilusta, kokonaisvaltaisesta elämyksestä ja identiteetistä.

Katin matka jatkui yrittäjänä kohti tapahtuma-alan syväluotaavaa asiantuntijuutta ja tapahtuma-alan tunnistamista elinkeinona ja toimialana. Koronakriisi loi tarpeen tapahtuma-alan järjestäytymiselle: Kuusistolla oli Tapahtumateollisuuden konseptiaihio valmiina käyttöönotettavaksi. Näin käynnistyi tapahtuma-alan määrittely- ja tunnistustyö, jonka parissa Kuusisto jatkaa edelleen. Jenni siirtyi Tuska-festivaalin pääsuunnittelijaksi. Hyypiän erityisosaamista on tapahtumien liittäminen osaksi ympäröivää kaupunkia, sen palveluita ja elinvoimaa. Hänen kädenjälkensä näkyy esimerkiksi paljon julkisuutta saaneessa Tuskan ja kauppakeskus REDIn yhteistyössä, jossa ”REDI on portti Tuskaan” -ajatus laajensi festivaalikokemuksen tapahtuma-alueen ulkopuolelle ja teki kaupallisesta kumppanista samalla osan kävijän palvelupolkua.

Kuusisto & Partnersissa heidän osaamisensa yhdistyvät tapahtuman eri tasoilla: Kuusisto tarkastelee tapahtumia osana kaupunkien, organisaatioiden ja tapahtumajärjestäjien strategisia tavoitteita ja vaikuttavuutta, Hyypiä vie tavoitteet tapahtumakonseptiin, toimintaympäristöön, palveluihin ja kävijäkokemukseen.

”Tapahtumien tulevaisuutta ei ratkaista tekemällä enemmän samaa. Meitä kiinnostaa, mitä tapahtumalla halutaan saada aikaan – ja millainen tapahtuma, toimintaympäristö ja kohtaaminen palvelee sitä tarkoitusta parhaiten”, Kuusisto ja Hyypiä kiteyttävät.