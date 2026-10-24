Liigan Monivedosta 50 000 euron voitto porukkapeliin - Potin jakoi neljän porukka
27.10.2026 08:57:17 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Jääkiekon Liigan Monivedosta osui perjantain 50 645 euron voitto neljän osuuden nettiporukkapeliin.
Porukkapeliin osui alavoittoineen 50 645 euron potti ja yhdellä 1,60 euron porukkaosuudella voitti 12 661 euroa. Voitot osuivat kolmelle eri tamperelaiselle nettipelaajalle sekä nettipelaajalle Pyhäjoelle.
Monivedon voittosysteemi oli haravajärjestelmä 128, jossa oli pelattuna seuraavat maalimäärät:
Kiekko-Espoo 0,2 - HIFK 1,3
Jukurit 0,1 - Ilves 3,4
Lukko 3,4 - TPS 1,2
Kärpät 2,5 - KalPa 2,5
Voittopelin oli tehnyt tamperelainen nettipelaaja. Kaikkien neljän ottelun oikeiden maalimäärien kerroin oli 987 360 ja toisen voittoluokan kerroin 2 555,59. Haravajärjestelmä oli pelattu viiden sentin panoksella ja siihen osui yksi päävoitto sekä pienempiä alavoittoja.
Perjantaina Liigan Monivedosta osui lisäksi 49 368 euron voitto nettipelaajalle Espooseen. Tämä voittaja oli pelannut Monivetoon useita yksittäisiä rivejä ja sai neljän ottelun maalit oikein viiden sentin panoksella.
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