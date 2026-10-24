Veikkaus Oy

Liigan Monivedosta 50 000 euron voitto porukkapeliin - Potin jakoi neljän porukka

27.10.2026 08:57:17 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Jääkiekon Liigan Monivedosta osui perjantain 50 645 euron voitto neljän osuuden nettiporukkapeliin.

Porukkapeliin osui alavoittoineen 50 645 euron potti ja yhdellä 1,60 euron porukkaosuudella voitti 12 661 euroa. Voitot osuivat kolmelle eri tamperelaiselle nettipelaajalle sekä nettipelaajalle Pyhäjoelle.

Monivedon voittosysteemi oli haravajärjestelmä 128, jossa oli pelattuna seuraavat maalimäärät:

Kiekko-Espoo 0,2 - HIFK 1,3
Jukurit 0,1 - Ilves 3,4
Lukko 3,4 - TPS 1,2
Kärpät 2,5 - KalPa 2,5

Voittopelin oli tehnyt tamperelainen nettipelaaja. Kaikkien neljän ottelun oikeiden maalimäärien kerroin oli 987 360 ja toisen voittoluokan kerroin 2 555,59. Haravajärjestelmä oli pelattu viiden sentin panoksella ja siihen osui yksi päävoitto sekä pienempiä alavoittoja.

Perjantaina Liigan Monivedosta osui lisäksi 49 368 euron voitto nettipelaajalle Espooseen. Tämä voittaja oli pelannut Monivetoon useita yksittäisiä rivejä ja sai neljän ottelun maalit oikein viiden sentin panoksella.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye