Ilmainen myymälänouto laajenee Eepeen S-marketteihin ja Saleihin

S-ryhmän Prisma.fi tai Sokos.fi -verkkokauppojen noutoverkosto laajenee Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan alueella jokaiseen S-markettiiin ja Saleen marraskuun alussa 2026. Lisäksi tilauksia voi noutaa jatkossakin Prisma Seinäjoelta.

– Saleihin ja S-marketteihin avattavat noutopisteet mahdollistavat Sokos.fi- ja Prisma.fi-verkkokauppojen tilausten maksuttoman noudon kaikista Eepeen myymälöistä. Palvelun laajeneminen helpottaa verkko-ostosten noutamisen yhdistämistä päivittäiseen asiointiin, kertoo toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

Maksuton myymälänouto kattaa lähes kaikki Sokos.fi-verkkokaupan tuotteet ja noin kaksi kolmasosaa Prisma.fi-verkkokaupan tuotteista. Suoraan tavarantoimittajien varastoilta toimitettavat tuotteet eivät toistaiseksi kuulu palveluun. Myös markkinapaikka- eli kumppanimyyjien tuotteet jäävät myymälänoudon ulkopuolelle, sillä myyjät toimittavat ne suoraan asiakkaalle. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

– Myymälänoutotilaukset kuljetetaan S-ryhmän omassa verkostossa myymälöiden päivittäisten täydennyskuljetusten yhteydessä. Tilaus toimitetaan asiakkaan valitsemaan myymälään, eikä sitä siirretä vaihtoehtoiseen noutopisteeseen. Noudon yhdistäminen ruokaostoksiin voi vähentää erillisten noutomatkojen tarvetta, arvioi verkkokaupan ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen.

– Asiakas valitsee verkkokaupassa toimitustavaksi ”Nouto myymälästä” ja haluamansa noutomyymälän. Tilauksen saapumisesta ilmoitetaan tekstiviestillä ja sähköpostilla. Tilaus noudetaan kassalta tai muusta saapumisilmoituksessa mainitusta noutopisteestä ilmoituksen ohjeiden mukaisesti. Sokos.fi-tilauksen noutamiseen kassalta tai palvelupisteeltä riittää QR-koodi tai tilausnumero, opastaa verkkokaupan projektipäällikkö Marika Lintula.

Sokos.fi-tilaukset sekä S-marketteihin ja Saleihin toimitettavat Prisma.fi-tilaukset saapuvat tavallisesti 1–5 arkipäivässä. Tilauskohtainen toimitusaika ilmoitetaan verkkokaupassa. Kampanjat, juhlapyhät ja myymälöiden aukioloajat voivat vaikuttaa toimitusaikaan. S-marketeissa ja Saleissa tilauksia säilytetään kolme päivää saapumisilmoituksesta, ja viimeinen noutopäivä ilmoitetaan asiakkaalle saapumisilmoituksessa.

ℹ️ Lisätietoja palvelusta ja ajantasaiset nouto-ohjeet: Prisma.fi:n myymälänouto ja Sokos.fi:n myymälänouto.