Asbestiriski piilee myös uusittujen pintojen alla – uusi verkkokurssi opettaa tunnistamaan riskin
28.10.2026 11:49:13 EET | Presto Oy | Tiedote
Asbestille altistumisen raja-arvo laski Suomessa joulukuussa 2025 kymmenesosaan aiemmasta. Sertifioidun asbestiasiantuntijan Kari Parilan mukaan yksi yleisimmistä virheistä työmailla on olettaa, että asbestikartoitus kattaa kaikki purettavat rakenteet. Siksi myös asentajan on osattava tunnistaa riski ennen kuin hän poraa vanhaan rakenteeseen. Preston ja Parilan yhteistyössä toteuttama Asbestiriskien tunnistaminen -verkkokurssi opettaa tunnistamaan asbestiriskin tavallisissa asennus- ja huoltotöissä.
Asbestia käytettiin suomalaisessa rakentamisessa laajasti vuosina 1920–1994, erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla.
Parilan mukaan kartoitus voi olla tehty puutteellisesti tai kaikkia rakennekerroksia ei ole tutkittu. Jos pintamateriaalit on uusittu vuoden 1994 jälkeen, niiden alle on voinut jäädä alkuperäisiä asbestipitoisia kiinnityslaasteja, tasoitteita tai muita materiaalijäämiä.
”Työmaalla saatetaan luottaa siihen, että uusitut pinnat ovat asbestittomia, vaikka niiden alla olevien vanhojen materiaalien asbestipitoisuutta ei ole koskaan selvitetty”, Parila sanoo.
”Toivoisin jokaisen asentajan ymmärtävän, että vanha rakenne voi sisältää asbestia, vaikka sitä ei silmämääräisesti pysty havaitsemaan. Jo yksittäinen poraus asbestipitoiseen materiaaliin voi vapauttaa hengitysilmaan haitallisia asbestikuituja. Ennen poraamista tulee varmistaa luotettavasta asbestikartoituksesta, että juuri kyseinen materiaali ja rakennekerros on tutkittu eikä työstä aiheudu asbestialtistumisen vaaraa.” Kari Parila muistuttaa.
Riski ei koske vain asbestipurkutöitä tekeviä. Asbestia sisältäviä rakenteita voivat kohdata esimerkiksi sähkö- ja LVI-asentajat, kiinteistönhuollon työntekijät, rakentajat ja remontoijat. Parilan mukaan puutteellinen kartoitus voi altistaa myös siivoojia ja jätehuollon henkilöstöä, ja kuitujen kulkeutuessa muutkin voivat altistua välillisesti.
Sääntely tiukentui – riskin tunnistaminen on edelleen ensimmäinen askel
Valtioneuvosto tiukensi syyskuussa 2025 asbestityön turvallisuutta koskevaa asetusta (886/2025). Asbestipurkutyössä jo aiemmin sovellettu raja-arvo 0,01 kuitua/cm³ laajeni koskemaan kaikkea asbestityötä, ja mittauksissa huomioidaan nyt myös aiempaa ohuemmat kuidut. Lainsäädännön lähtökohta on pysynyt samana: asbestiriski tunnistetaan ja altistuminen ehkäistään ennen työn aloittamista. Jos on perusteltu syy epäillä, että asbestipölyä voi vapautua eikä asbestia ole tunnistettu etukäteen, työ on keskeytettävä koko alueella, jolle pöly voi levitä. Tämä koskee myös tavallisia poraus-, asennus- ja huoltotöitä.
Altistumisen seuraukset voivat ilmetä vasta vuosikymmenten kuluttua. Kun altistuminen on tapahtunut, sitä ei voi enää perua.
Verkkokurssi tukee asbestiriskin tunnistamista ja perehdytystä
Preston kahden tunnin Asbestiriskien tunnistaminen -verkkokurssilla käydään käytännön esimerkkien avulla läpi, missä asbestia voi esiintyä, millaisissa työtilanteissa sille voi altistua ja miten epäilytilanteessa toimitaan. Suorituksesta saatavan todistuksen avulla työnantaja voi dokumentoida perehdytyksen ja tukea työturvallisuusvelvoitteidensa täyttämistä.
Kurssin asiantuntijasisältö on toteutettu yhteistyössä Kari Parilan kanssa. Kurssi ei anna asbestipurkutyön ammattipätevyyttä eikä yksin riittävää osaamista itsenäisten asbestikartoitusten tekemiseen.
”Kartoitus on tärkeä, mutta riskin kohtaa viime kädessä työntekijä porakone kädessä. Halusimme tuoda asbestiriskien tunnistamisen osaksi myös niiden työntekijöiden osaamista, jotka eivät tee varsinaisia asbestipurkutöitä. Asbestia voi tulla vastaan tavallisissa asennus-, huolto- ja kunnossapitotöissä, ja siksi on tärkeää, että työntekijät tunnistavat mahdolliset riskit ja tietävät, miten tilanteessa tulee toimia. Ruotsissa koulutus on otettu hyvin vastaan, ja nyt tuomme sen suomalaisille työpaikoille”, kertoo Tuomas Liukkonen, palvelujohtaja, Suomen Ensiapukoulutus Oy.
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Yhteyshenkilöt
Tuomas LiukkonenpalvelujohtajaSuomen Ensiapukoulutus OyPuh:+358405630784tuomas.liukkonen@suomenensiapukoulutus.fi
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Presto lyhyesti
Presto on Euroopan johtava paloturvallisuuteen, ensiapuun ja turvallisuuskoulutukseen erikoistunut konserni. Presto perustettiin vuonna 1959 Ruotsin Katrineholmissa ja siitä on sittemmin kasvanut konserni, jonka liikevaihto on yli 330 miljoona euroa. Tänä päivänä Prestolla on yli 2 400 työntekijää 7 eri maassa Euroopassa. Presto palvelee vuosittain noin 145 000 asiakasta tarjoten turvallisuuden kokonaisratkaisuja, jotka luovat turvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä. Suomen Ensiapukoulutus Oy on Preston tytäryhtiö. Lisätietoa: https://www.presto.fi
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