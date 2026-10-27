KUTSU: EK:n suhdannebarometri 60 vuotta (29.10. klo 14)

EK:n selvitys: Tuplataan Suomen kotiuttama EU-hankerahoitus – viritetään kansallinen tukijärjestelmä huippuunsa 26.10.2026 13:00:00 EET | Tiedote

Suomalaisille yrityksille ja tutkimusryhmille tarjottavan EU-hankerahoituksen määrä voi nousta ennätystasolle vuosina 2028 - 2034. EK:n esityksen mukaan sen kotiuttaminen pitää nostaa seuraavan hallituksen EU-prioriteetiksi: tarvitsemme kansallisen strategian, jolla Suomi vähintään tuplaa kilpaillun EU-rahoituksen saannon yli 10 miljardin euron tasolle. EU-hakujen tueksi tarvitaan huippuunsa viritetty kansallinen tuki- ja neuvontajärjestelmä. Business Finlandin rahoitus ja EU-rahoitus tulee yhteensovittaa entistä tehokkaammin. Lisäksi EK esittää erityisen valmistelurahoituksen tarjoamista pk-yritysten EU-hankkeisiin. EU valmistelee uutta monivuotista rahoituskehystä kaudelle 2028–2034 (Multiannual Financial Framework MFF). Komission esityksen mukaan peräti neljäsosa eli noin 450 miljardia euroa MFF-rahoituksesta käytettäisiin avainaloilla tapahtuvaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan ja tuotannon skaalaukseen. Eniten kasvaa yrityksille tarjottava rahoitus ja sitä ulo