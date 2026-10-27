”Mulla ei ole enää mitään” – Fanny menetti lähes 100 000 euroa kahdessa kuukaudessa: Sami Kieksin uutuussarja alkaa
29.10.2026 10:02:17 EET | Nelonen Media | Tiedote
Suomalaiset menettivät sijoitushuijauksissa vuonna 2025 yli 18 miljoonaa euroa. Tiistaina 10. marraskuuta Ruudussa alkava Sami Kieksi - Digihuijaukset paljastaa, miten taitavasti rikolliset rakentavat huijauksiaan ja kuinka kuka tahansa voi joutua niiden uhriksi. Avausjaksossa kuullaan Fannyn pysäyttävä tarina rakkaus- ja sijoitushuijauksesta, jossa hän menetti kahdessa kuukaudessa 95 000 euroa.
Kuusiosaisessa Sami Kieksi - Digihuijaukset -dokumenttisarjassa palkittu dokumentaristi Sami Kieksi selvittää digirikollisuuden toimintatapoja ja sen seurauksia. Hän kohtaa huijausten uhreja, rikollisia, viranomaisia ja asiantuntijoita sekä pureutuu siihen, miksi yhä useampi suomalainen joutuu digihuijausten kohteeksi.
Sarjan avausjaksossa Kieksi tapaa Fannyn, joka menetti vain kahdessa kuukaudessa 95 000 euroa rakkaus- ja sijoitushuijauksessa. Kaikki alkoi tavallisesta tutustumisesta kevättalvella 2023, kun Fanni tutustui verkossa mukavaan mieheen. Pian tutustumisen jälkeen keskusteluihin alkoivat ilmestyä kryptovaluutat ja sijoittaminen.
Aluksi Fanny suhtautui sijoittamiseen epäilevästi, mutta mies vakuutti osaavansa opettaa häntä. Ensimmäinen sadan euron sijoitus tuotti 20 euroa voittoa, mikä sai Fannyn uskomaan sijoitusten kannattavuuteen. Pian hänet ohjattiin väärennetylle sijoitussivustolle ja muutamassa viikossa Fanny oli ajautunut keskelle taitavasti rakennettua huijausta.
– Siinä tulee tosi vääristynyt ajatus siitä, että täähän toimii, Fanny kuvailee jaksossa.
Vähitellen sijoitussummat kasvoivat, ja mies alkoi painostaa Fannya ottamaan lainoja. Ajatus tuntui Fannysta aluksi täysin mahdottomalta, mutta lopulta hän päätyi ottamaan lainoja yhteensä 55 000 euron edestä. Kun Fanny yritti nostaa sijoitussivustolla näkyviä voittojaan, häneltä vaadittiin aina vain uusia maksuja. Lopulta tilanne riistäytyi täysin käsistä.
– Mä oon myynyt mummun kultakorut, ja mä oon kahdessa kuukaudessa menettänyt 95 tonnia.
Huijauksen loppuvaiheessa Fannyn vointi romahti. Hän kertoo olleensa lähes kaksi viikkoa syömättä ja nukkumatta. Lopulta hänen olonsa oli niin sekava, että hän teki kaiken, mitä huijarit käskivät. Kaikesta huolimatta Fanny jatkoi ulospäin tavallista arkeaan ja kävi töissä, eikä kertonut tilanteestaan kenellekään.
Jaksossa kuullaan myös Fannyn äitiä, joka kertoo pelänneensä pahimmillaan tyttärensä hengen puolesta.
Uutuussarja paljastaa digihuijausten monet kasvot
Digihuijauksilla on monet kasvot, ja huijareiden keinot muuttuvat jatkuvasti. Kuusiosaisessa dokumenttisarjassa perehdytään muun muassa rakkaushuijauksiin, identiteettivarkauksiin sekä tekoälyn hyödyntämiseen huijauksissa. Ääneen pääsee myös huijauspuheluita soittanut nuori henkilö, joka kertoo järjestäytyneen huijausrikollisuuden toiminnasta sisältäpäin.
Sarja nostaa esiin myös digihuijausten inhimillisen puolen. Taloudellisten menetysten lisäksi uhrit joutuvat usein kamppailemaan häpeän, syyllisyyden ja vakavien psyykkisten seurausten kanssa.
– Yksi sarjan tärkeimmistä tavoitteista on vähentää digihuijausten kohteeksi joutuneiden ihmisten kokemaa häpeää. On aika lopettaa ajattelu, että huijausten kohteeksi joutuneet ihmiset olisivat tyhmiä – se ei pidä paikkaansa. Uskon, että meistä ihan kuka tahansa voi joutua huijatuksi, Kieksi sanoo.
Sami Kieksi - Digihuijaukset alkaa Ruudussa ja Nelosella tiistaina 10.11.2026. Kuusiosaisen dokumenttisarjan tuottaa Aller Studios, ja se on tehty yhteistyössä Finanssiala ry kanssa.
VIDEO: Kahdessa kuukaudessa katosi 95 000 euroa – Fanny kertoo huijauksesta, joka vei rahat ja terveyden
VIDEO: Sami Kieksi sukeltaa digihuijausten maailmaan – tältä näyttää uusi dokumenttisarja
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Anni NyyssönenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0408425793anni.nyyssonen@nelonenmedia.fi
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