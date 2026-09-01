Sähköautojen latauksella vältettiin viime vuonna Euroopassa 13 000 tonnin hiilidioksidipäästöt – päästövähennyskauppa latauspisteiden haltijoille merkittävä lisätulonlähde

Helsinkiläinen Virta on kansainvälinen teknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen murrosta mahdollistamalla kannattavat latausliiketoiminnat ja integroimalla sähköajoneuvot osaksi hiilineutraaleja energiajärjestelmiä. Virran digitaalinen latausliiketoiminta-alusta tarjoaa täydellisen valikoiman ratkaisuja kattaen latausverkoston ja liiketoiminnan, maksutapahtumien, hinnoittelun, maksamisen ja laskutuksen hallinnan, sekä sähköautoilijoiden palvelut, roamingin ja energianhallinnan sekä energiamarkkinapalvelut.

Virran palvelualustalla toimii yli 120 000 latauspistettä 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näitä ylläpitää yli 1 000 yritystä, jotka edustavat muun muassa energiayhtiöitä, huoltoasemaketjuja, kiinteistösektoria ja autoteollisuutta.

Virran 40 patenttiperhettä keskittyvät energianhallintateknologioihin, mukaan lukien Kaksisuuntainen latausteknologia (V2G). Nämä innovaatiot ovat keskeisiä tulevaisuuden yhdistetyn energian ja liikenteen ekosysteemeissä.

Virta on ollut mukana Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten FT1000-listalla kuutena peräkkäisenä vuonna (2025). TIME-lehti nimesi Virran yhdeksi maailman johtavista GreenTech-yrityksistä vuonna 2025.

Lisätietoja: www.virta.global/

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