Sähköautojen latauksella vältettiin viime vuonna Euroopassa 13 000 tonnin hiilidioksidipäästöt – päästövähennyskauppa latauspisteiden haltijoille merkittävä lisätulonlähde
29.10.2026 08:01:00 EET | Virta Global | Tiedote
Sähköautojen lataus vähentää vauhdilla fossiilisia päästöjä. Vuoden 2025 aikana Virran järjestelmään kytketyillä latauspisteillä Euroopassa tehtiin yli miljoona latausta, mikä vastaa yhteensä 20 gigawattituntia sähköä ja noin 110 miljoonaa kilometriä ajettuna. Latausten ansiosta vältettiin 13 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Virran selvitysten mukaan sähköautojen latauspisteet ovat päästövähennyskaupan ansiosta usein merkittävä tulolähde niiden ylläpitäjille.
Polttoaineiden jakelijoilla on lakisääteinen velvoite vähentää liikenteen päästöjä, ja ne voivat täyttää velvoitettaan hankkimalla lataussähkön tuottamia päästövähennyksiä. Virran CO₂ Cashback -mallissa latauspisteiden omistajat saavat erillisen korvauksen latauksilla saavutetuista hiilidioksidipäästövähennyksistä. Malli tuo lisätuloa varsinaisen latausliiketoiminnan rinnalle ja parantaa latausinfrastruktuuri-investointien kannattavuutta.
Virran alustalla toimivien latauspisteiden vuoden 2025 tiedot osoittavat, että laajemmissa latausverkoissa lisätulot kasvavat nopeasti.
Suurimmat pikalatauskentät tuottavat Euroopassa jopa 20 000 euroa vuodessa, ja useamman kentän verkostoille kertyy kymmeniä tuhansia euroja. Suurin osa kentistä on kuitenkin pienempiä, vain muutaman laturin kokoisia. Nekin voivat silti tuottaa tuhansia euroja. Esimerkiksi keskikokoinen ultrapikalatauskenttä (150 kW+) tuottaa noin 4 500 euroa vuodessa.
“Aktiivinen käyttö näkyy suoraan latauspisteen hiilidioksidipäästövähennysten tuotoissa. Parhaiten tuottavat latauspisteet sijaitsevat tyypillisesti vilkkaiden liikenneväylien varrella, eli paikoissa, joissa autoilijoilla on luontainen tarve pysähtyä, sekä suurten kaupunkien läheisyydessä helposti saavutettavissa kohteissa”, sanoo Virran energiapalveluista vastaava johtaja Juha Karppinen.
Pohjoismaat Euroopan kärkeä tehokkuudessa
Pohjoismaat ovat Euroopan kärkeä latausasemien tehokkaassa käytössä. Suomessa ja Ruotsissa on paljon pikalatureita ja asukasmäärään nähden paljon sähköautoja. Ruotsissa laturikohtainen yhden vuoden käytön mediaani on 2750 kWh, Suomessa 2060 kWh, Ranskassa 1840 kWh ja Saksassa 1500 kWh.
”Laturit ovat Pohjoismaissa kovassa käytössä. Siksi yksittäisen laturin kautta kulkee Suomessa vuodessa keskimäärin enemmän sähköä kuin Keski-Euroopassa, vaikka Suomi on harvaan asuttu maa”, Karppinen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Karppinen
Energiapalveluista vastaava johtaja, Virta
juha.karppinen@virta.global
Markus Hilden
Viestintätoimisto Manifesto
+358443639961
markus.hilden@manifesto.fi
Kuvat
Tietoa Virrasta
Helsinkiläinen Virta on kansainvälinen teknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen murrosta mahdollistamalla kannattavat latausliiketoiminnat ja integroimalla sähköajoneuvot osaksi hiilineutraaleja energiajärjestelmiä. Virran digitaalinen latausliiketoiminta-alusta tarjoaa täydellisen valikoiman ratkaisuja kattaen latausverkoston ja liiketoiminnan, maksutapahtumien, hinnoittelun, maksamisen ja laskutuksen hallinnan, sekä sähköautoilijoiden palvelut, roamingin ja energianhallinnan sekä energiamarkkinapalvelut.
Virran palvelualustalla toimii yli 120 000 latauspistettä 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näitä ylläpitää yli 1 000 yritystä, jotka edustavat muun muassa energiayhtiöitä, huoltoasemaketjuja, kiinteistösektoria ja autoteollisuutta.
Virran 40 patenttiperhettä keskittyvät energianhallintateknologioihin, mukaan lukien Kaksisuuntainen latausteknologia (V2G). Nämä innovaatiot ovat keskeisiä tulevaisuuden yhdistetyn energian ja liikenteen ekosysteemeissä.
Virta on ollut mukana Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten FT1000-listalla kuutena peräkkäisenä vuonna (2025). TIME-lehti nimesi Virran yhdeksi maailman johtavista GreenTech-yrityksistä vuonna 2025.
Lisätietoja: www.virta.global/
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