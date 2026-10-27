Lämmityksestä uusi tulovirta kiinteistölle

Reservimarkkina on sähköjärjestelmän tapa maksaa nopeasta joustosta. Sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen on pysyttävä jatkuvasti tasapainossa, ja poikkeamiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Tätä varten sähköjärjestelmä tarvitsee reservejä, joilla sähkön käyttöä tai tuotantoa voidaan muuttaa tilanteen mukaan.

TSF Hybridilämpövoimala™ on ominaisuuksiltaan soveltuva Suomen sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Kiinteistön omistajalle tämä avaa uuden näkökulman lämmityksen talouteen. Kun hybridilämpövoimala pystyy joustamaan sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan, joustosta voidaan saada tuloa. Lämmitys voi siis muodostaa kiinteistölle uuden tulovirran samalla, kun järjestelmä hoitaa edelleen perustehtäväänsä eli tuottaa lämpöä.

Uusi tulovirta syntyy lämmityksen joustosta

TSF osallistuu reservimarkkinaan yhdessä Oomin kanssa. Yhteistyön kautta TSF Hybridilämpövoimala™ tekee reservimarkkinatuottoja silloin, kun lämmityksessä on siihen soveltuvaa joustoa.

Käytännössä ansainta perustuu siihen, että lämmityksen sähkönkäyttöä voidaan hetkellisesti lisätä tai vähentää Suomen sähköjärjestelmän säätötarpeen mukaan. Kiinteistön lämmöntarve ohjaa toimintaa edelleen, mutta järjestelmän joustavuudelle syntyy samalla taloudellinen arvo.

Kiinteistön omistajalle tämä tuo lämmitykseen uuden näkökulman. Lämmityksen kustannustehokkuutta voidaan tarkastella energiankulutuksen ja energian hinnan lisäksi myös sen perusteella, millaista tuloa järjestelmän joustosta voidaan saada. Reservimarkkina tuo näin uuden tulovirran osaksi lämmityksen kokonaisuutta.

Ansainta riippuu muun muassa käytettävissä olevasta sähkötehosta, kiinteistön lämmitystarpeesta ja reservimarkkinan kulloinkin voimassa olevasta tilanteesta. Siksi mahdollisuus ja sen taloudellinen merkitys arvioidaan kohdekohtaisesti. Olennaista on, että lämmitysjärjestelmän kyky joustaa voidaan nyt ottaa huomioon jo silloin, kun kiinteistön lämmityksen kokonaiskannattavuutta arvioidaan.

Mikä on reservimarkkina?

Fingrid ylläpitää Suomessa reservimarkkinoita, joiden avulla sähköjärjestelmän tuotanto ja kulutus pidetään tasapainossa. Sähköä täytyy tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Jos tasapaino horjuu, sähköjärjestelmän taajuus alkaa poiketa normaalista 50 hertsistä. Tavalliselle käyttäjälle pienet poikkeamat eivät yleensä näy, mutta sähköjärjestelmän häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi hehkulampun värinänä tai sähkökatkoina. Reservien tehtävänä on korjata tasapainoa nopeasti ja pitää sähköjärjestelmä vakaana.

Reservimarkkinaan osallistuvat toimijat tarjoavat sähkötehoa tai joustavaa sähkönkäyttöä, jota voidaan tarvittaessa lisätä tai vähentää nopeasti. Joustosta maksetaan korvaus reservituotteen ja markkinatilanteen mukaan.