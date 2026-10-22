Krista Taubert on nimitetty Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi
28.10.2026 10:07:59 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Taubert on työskennellyt Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön johtajan ja vastaavan päätoimittajan sijaisena kesäkuusta saakka. Hän aloittaa tehtävässä 1.11.2026.
Ylen hallitus on nimittänyt Krista Taubertin yhtiön Uutiset ja urheilu -yksikön johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi. Yksikön edellinen johtaja sekä vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen kuoli 8.7.2026. Ennen sijaisuuttaan Taubert työskenteli Uutiset ja urheilu -yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.
“Hakijoiden arvostus Ylen journalismia kohtaan ja kiinnostus tähän vaativaan tehtävään näkyivät hakuprosessissa. Kartoitimme huolellisesti useita hyviä ehdokkaita. Krista Taubertin pitkäaikaiset ja vahvat näytöt tiimissä, joka on nostanut Ylen Suomen luotetuimmaksi uutistoimijaksi – myös Reuters Instituutin kansainvälisessä vertailussa – olivat keskeisiä valintapäätöksessä. Taubert on osaamisen ja hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi vahvasti sitoutunut median riippumattomuuteen. Tämä on yksi Ylen keskeisistä arvoista”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Kivelä.
”On suuri kunnia tulla valituksi Suomen mittakaavassa journalistiselta painoarvoltaan ainutlaatuiseen tehtävään. Olen hoitanut tehtävää sijaisena viisi kuukautta ja tiedän mihin ryhdyn. Tartun haasteeseen rohkeana ja luottavaisena. Meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka kokee julkisen palvelun tehtävän tärkeäksi ja oman työnsä merkitykselliseksi.
Olemme yhdessä rakentaneet journalistisen vision lähivuosille. Lupaamme tarjota yleisölle joka päivä todenmukaisen ja tasapainoisen kuvan Suomesta ja maailmasta. Tuotamme suomalaisille kansakunnan suurimmat yhteiset elämykset ja pysyvimmät muistijäljet. Journalistiset sisältömme säilyvät muuttuvassa maailmassa suomalaisille tärkeinä ja luotettavina. Tämän turvaamisen koen tehtäväni ytimeksi”, toteaa Krista Taubert.
Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana Taubert vastaa Ylen uutis-, ajankohtais-, urheilu-, tapahtuma- ja paikallissisällöistä kaikilla jakeluteillä kaikilla muilla kielillä kuin ruotsiksi ja saameksi. Hän toimii koko Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana sekä vastaavana päätoimittajana. Lisäksi hän on Ylen johtoryhmän jäsen. Tehtävässään hän raportoi Ylen toimitusjohtajalle.
”Tässä maailmantilanteessa luotettavan tiedon merkitys on entistä suurempi. Krista Taubertilla on vahva palo kehittää Ylen uutistoimintaa niin, että suomalaiset kokevat sen jatkossakin riippumattomaksi, tasapuoliseksi ja luotettavaksi. Tehtävä ei ole helpoimmasta päästä ja tekoäly lisää vaikeuskertoimia entisestään. Olen erittäin iloinen, että saamme hyvin kokeneen journalistin ja kunnianhimoisen johtajan viemään uutisjournalismiamme tulevaisuuteen”, sanoo toimitusjohtaja Marit af Björkesten.
Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt:
Ylen viestintä, viestinta@yle.fi, p. 040 163 8538
Kuvat
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Yle ja MTV harjoittelivat yhdessä uutistoiminnan varmistamista kriisitilanteissa22.10.2026 12:48:57 EEST | Tiedote
Ylen ja MTV:n huoltovarmuusyhteistyöllä on pitkät perinteet.
Yle järjestää illan, joka auttaa – Apua ilman rajoja -lähetyksessä 7.11. mukana mm. Diandra, Samuli Edelmann ja Jami Faltin15.10.2026 12:10:48 EEST | Tiedote
Illan aikana kerätään varoja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön kriisialueilla. Suora lähetys esitetään Yle Areenassa, Yle TV1:llä, ja Yle Radio Suomessa lauantaina 7.11.2026. Mukana on Suomen huippuartisteja ja valaisevia asiantuntijahaastatteluita.
Yle Urheilun talvikausi käynnistyy – Pärmäkoski, Hyvärinen, Lylynperä ja Eder uusiksi asiantuntijoiksi14.10.2026 11:00:12 EEST | Tiedote
Hyppää mukaan talvilajien kelkkaan, kun Yle Urheilu vie katsojat kotimaan hiihtokauden ja eri lajien maailmancupien kautta kohti MM-kisatalvea. Urheilustudion lähetykset alkavat marraskuun lopussa.
Haltioita, demoneja ja rakkautta – lukumaraton uppoutuu romantasian maailmaan Yle Areenassa 13.–14.11.8.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Shirly Karvinen juontaa Romantasia-lukumaratonin Yle Areenassa ja Yle Teemalla 13.–14.11.
Yle använder sina pengar effektivt, visar extern utredning7.10.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
En ny utredning visar att finländarna får exceptionellt bra valuta för sina skattepengar. Bolagets reala kostnader har sjunkit med 15 procent på drygt tio år. Yle måste ändå fortsätta effektivisera sin verksamhet för att förbli konkurrenskraftigt vid sidan av globala aktörer.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme