Krista Taubert on nimitetty Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi

Ylen hallitus on nimittänyt Krista Taubertin yhtiön Uutiset ja urheilu -yksikön johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi. Yksikön edellinen johtaja sekä vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen kuoli 8.7.2026. Ennen sijaisuuttaan Taubert työskenteli Uutiset ja urheilu -yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

“Hakijoiden arvostus Ylen journalismia kohtaan ja kiinnostus tähän vaativaan tehtävään näkyivät hakuprosessissa. Kartoitimme huolellisesti useita hyviä ehdokkaita. Krista Taubertin pitkäaikaiset ja vahvat näytöt tiimissä, joka on nostanut Ylen Suomen luotetuimmaksi uutistoimijaksi – myös Reuters Instituutin kansainvälisessä vertailussa – olivat keskeisiä valintapäätöksessä. Taubert on osaamisen ja hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi vahvasti sitoutunut median riippumattomuuteen. Tämä on yksi Ylen keskeisistä arvoista”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Kivelä.

”On suuri kunnia tulla valituksi Suomen mittakaavassa journalistiselta painoarvoltaan ainutlaatuiseen tehtävään. Olen hoitanut tehtävää sijaisena viisi kuukautta ja tiedän mihin ryhdyn. Tartun haasteeseen rohkeana ja luottavaisena. Meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka kokee julkisen palvelun tehtävän tärkeäksi ja oman työnsä merkitykselliseksi.

Olemme yhdessä rakentaneet journalistisen vision lähivuosille. Lupaamme tarjota yleisölle joka päivä todenmukaisen ja tasapainoisen kuvan Suomesta ja maailmasta. Tuotamme suomalaisille kansakunnan suurimmat yhteiset elämykset ja pysyvimmät muistijäljet. Journalistiset sisältömme säilyvät muuttuvassa maailmassa suomalaisille tärkeinä ja luotettavina. Tämän turvaamisen koen tehtäväni ytimeksi”, toteaa Krista Taubert.

Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana Taubert vastaa Ylen uutis-, ajankohtais-, urheilu-, tapahtuma- ja paikallissisällöistä kaikilla jakeluteillä kaikilla muilla kielillä kuin ruotsiksi ja saameksi. Hän toimii koko Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana sekä vastaavana päätoimittajana. Lisäksi hän on Ylen johtoryhmän jäsen. Tehtävässään hän raportoi Ylen toimitusjohtajalle.

”Tässä maailmantilanteessa luotettavan tiedon merkitys on entistä suurempi. Krista Taubertilla on vahva palo kehittää Ylen uutistoimintaa niin, että suomalaiset kokevat sen jatkossakin riippumattomaksi, tasapuoliseksi ja luotettavaksi. Tehtävä ei ole helpoimmasta päästä ja tekoäly lisää vaikeuskertoimia entisestään. Olen erittäin iloinen, että saamme hyvin kokeneen journalistin ja kunnianhimoisen johtajan viemään uutisjournalismiamme tulevaisuuteen”, sanoo toimitusjohtaja Marit af Björkesten.





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