Lidl vastaa jättitrendiin: Lanseeraa korealaisesta kosmetiikasta inspiroituneen tuotesarjan
27.10.2026 13:09:24 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Korealaisen ihonhoidon ilmiöt ja tehoaineet ovat pitkään hallinneet kauneustrendejä. Nyt Lidl tuo Aasian suosituimmat ihonhoitorituaalit kaikkien saataville julkaisemalla täysin uuden Cien-kosmetiikkasarjan. Korealaisesta kosmetiikasta inspiroitunut uutuussarja yhdistää tehokkaat antioksidantit ja kirkastavat ainesosat helppoon viiden askeleen hoitorutiiniin. Uutuustuotteet saapuvat suurimpaan osaan Lidl-myymälöistä keskiviikkona 28.10.
Korealainen ihonhoitofilosofia, K-beauty, on yksi viime vuosien isoimmista trendeistä kosmetiikassa. Trendissä isossa roolissa on ihon syväkosteutus ja niin kutsutun glass skin -efektin saavuttaminen. Nyt Lidleihin myyntiin tuleva uusi kosmetiikkasarja tuo nämä korealaisen kosmetiikan periaatteet ja ainesosat saataville jokaisen arkeen. Uuden tuotesarjan viisi erilaista tuotetta on suunniteltu täydentämään toisiaan. Tuotteet on valmistettu Saksassa.
– Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja helppoa ihonhoitoa arkeen. Tämän sarjan hellävaraiset ja keskenään toimivat tuotteet sopivat täydellisesti jokaiselle ihotyypille, myös herkälle iholle. Korealaisen ihonhoidon tärkeimpiä ainesosia hyödyntävät tuotteet ovat myös edullisen hintansa ansiosta sopivia monenlaiselle kuluttajalle. Odotamme todella innoissamme sitä, miten asiakkaamme ottavat nämä tuotteet vastaan, kertoo kosmetiikkakategorian ostaja Veera Rantanen Lidlistä.
Uutuustuotteiden pääraaka-aineet ovat antioksidanttiset matcha ja EGCG. Lisäksi tuotteissa on hyödynnetty muun muassa rauhoittavaa pujouutetta, cicaa sekä ihoa syväkosteuttavia ja vahvistavia hyaluronihappoa, niasiiniamidia ja skvalaania.
Viiden askeleen rutiini puhdistuksesta upeaan hehkuun
Täydellinen viiden askeleen ihonhoitorutiini on rakennettu tekemään päivittäisestä ihonhoidosta helppoa:
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Purifying Jelly Cleanser -puhdistusgeeli: Rutiinin ensimmäinen vaihe poistaa epäpuhtaudet ja meikin hellävaraisesti. Matchaa, EGCG:tä ja pantenolia sisältävä geeli raikastaa ja rauhoittaa ihoa kuivattamatta sitä.
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Refining Toner -kasvovesi: Toisessa vaiheessa lempeät AHA- ja PHA-hapot kuorivat kuolleita ihosoluja ja supistavat huokosia. Hyaluronihappo valmistaa ihon vastaanottamaan seuraavat hoitotuotteet.
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Antiox Elixir -seerumi: Kevyt teho-eliksiiri yhdistää CICA-uutteen, ginsengin ja c-vitamiinin johdannaisen. Seerumi suojaa ihoa hapettumisstressiltä ja antaa kasvoille välitöntä elinvoimaa.
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Relieving Day Cream SPF 50 -päivävoide: Suojaa ja kosteuttaa yhdellä levityksellä. Korkea SPF 50 -aurinkosuoja ehkäisee auringon aiheuttamaa ennaltaehkäisevää ikääntymistä ja pigmenttimuutoksia, kun taas paraprobiootit ja e-vitamiini hoitavat ihoa päivän aikana.
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Skin Revive Cream -kasvovoide: Rutiinin viimeistelevä täyteläinen kasvovoide ravitsee ihoa syvältä. Tri-hyaluronihappokompleksi, niasiiniamidi ja skvalaani vahvistavat ihon luonnollista suojamuuria ja ph-tasapainoa, jättäen ihon pehmeäksi ja näkyvästi sileämmäksi.
Uutuustuotteet ovat saatavilla suurimmasta osasta Lidl-myymälöistä keskiviikosta 28.10. alkaen.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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