St1 muuttaa tornitalo Nodeen syksyllä 2028
29.10.2026 11:15:00 EET | St1 | Tiedote
St1 muuttaa nykyisistä Triplan tiloista uuteen Node-toimistorakennukseen syksyllä 2028. Node sijaitsee Pasilassa, Helsingissä Triplaa vastapäätä, ja rakennuksen omistaa ja rakennuttaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Keväällä 2028 valmistuvasta 32-kerroksisesta rakennuksesta tulee Suomen korkein toimistorakennus.
Uudet toimitilat tarjoavat nykyistä enemmän tilaa, ja ne suunnitellaan vastaamaan St1:n tarpeita sekä tukemaan erilaisia työskentelytapoja. St1:n uudet tilat sijoittuvat rakennuksen kerroksiin 25–27. Tilojen suunnittelussa huomioidaan henkilöstön kokemukset ja näkemykset tulevaisuuden työympäristöstä, ja henkilöstö pääsee osallistumaan suunnittelutyöhön.
Muuton tarkempi aikataulu täsmentyy lähempänä sen ajankohtaa.
Yhteyshenkilöt
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
Tom RinneHead of HR, St1 Oytom.rinne@st1.com
St1 on energiayhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita.
St1:llä on kaikkiaan 1150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1:llä on yli 1 000 työntekijää.
www.st1.com
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St1 Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 202631.8.2026 09:00:06 EEST | Tiedote
Konsernin keskeiset tunnusluvut 1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 2025 Liikevaihto, MEUR 4 766,6 3 511,9 7 234,2 Liikevoitto/tappio, MEUR 350,6 -5,3 110,0 Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,4 -0,2 1,5 Tilikauden tulos, MEUR 299,1 -3,4 99,2 Oman pääoman tuotto, % 38,1 -0,5 6,8 Omavaraisuusaste, % 58,4 54,9 59,0 St1-konsernin vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa, joka on noin 1,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon kasvu johtui öljytuotteiden hintatason voimakkaasta noususta Lähi-idän konfliktin vuoksi. Vertailukauden liikevaihtoa puolestaan laski St1:n jalostamolla Göteborgissa tehty osittainen huoltoseisokki. Vähittäismyyntimarkkinan ja laivapolttoaineiden myyntivolyymit kasvoivat jonkin verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdosta 55 % tuli Ruotsista, 23 % Norjasta ja 22 % Suomesta. Iso-Britannian liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon jäi alle yhteen prosenttiin, sillä siellä toimivan jäter
St1 Oy’s interim financial statements release January-June 202631.8.2026 09:00:06 EEST | Press release
Consolidated key figures 1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 2025 Net sales, MEUR 4,766.6 3,511.9 7,234.2 Operating profit/loss, MEUR 350.6 -5.3 110.0 Operating profit as % of net sales 7.4 -0.2 1.5 Profit/loss for the financial period, MEUR 299.1 -3.4 99.2 Return on equity, % 38.1 -0.5 6.8 Equity ratio, % 58.4 54.9 59.0 St1 Group's net sales for the first half of 2026 amounted to EUR 4.8 billion, approximately EUR 1.3 billion more than in the same period last year. The increase in net sales was due to a sharp rise in oil product prices caused by the conflict in the Middle East. The net sales of the comparison period, in turn, were reduced by the partial maintenance shutdown at St1's refinery in Gothenburg. Sales volumes in the retail market and of marine fuels increased somewhat compared to the same period last year. Of net sales, 55% came from Sweden, 23% from Norway, and 22% from Finland. The impact of the UK business on net sales remained below one percent, as the main customer of our UK
St1 Biokraft expands into Denmark with Danish Bio Commodities acquisition30.6.2026 14:00:00 EEST | Press release
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Ainutlaatuinen yhteisponnistus – Aalto-yliopistolle yhteensä 9 miljoonan euron lahjoitukset energiasiirtymän vauhdittamiseen8.6.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
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