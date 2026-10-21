Kutsu medialle: Kiinan talouden ennuste vuosille 2026–2028 - Ilmoittaudu embargojakelulistalle ja osallistujaksi Kiina-tietoiskuun
27.10.2026 11:38:58 EET | Suomen Pankki | Kutsu
Miltä näyttää Kiinan talous lähivuosina? Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee päivitetyn Kiinan talouden ennusteen vuosille 2026–2028 maanantaina 2.11. klo 7.00. BOFIT Kiina-tietoisku järjestetään 2.11.2026 klo 12.30–14.30.
Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun ja tietoiskuun tämän linkin kautta 30.10.2026 klo 10.00 mennessä. Jaamme embargomateriaalit perjantaina 30.10. noin klo 13.00. Materiaalit ovat julkaisuvapaat maanantaina 2.11. klo 7.00.
Kiina-tietoiskun ohjelmaan voit tutustua verkkosivuillamme.
Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä.
Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101).
BOFIT Kiina-tietoisku järjestetään vuosittain. Tietoiskuissa keskustellaan keskeisistä, ajankohtaisista talouden ja talouspolitiikan teemoista.
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Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
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Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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