Haaga-Helia uudistaa AMK-opinnäytetyönsä vastaamaan muuttuvan työelämän ja tekoälyn aikakauden vaatimuksia
27.10.2026 12:05:22 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Haaga-Helia uudistaa ammattikorkeakoulututkintojensa opinnäytetyön rakenteen ja tekemisen tavan vuoden 2027 alusta. Malli vastaa työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin, huomioi tekoälyn sekä palvelee erilaisia opiskelijoita ja heidän tavoitteitaan.
Asiantuntijatyön uudet muodot ja tekoälyn käytön yleistyminen haastavat korkeakouluja kehittämään koulutustaan. Haaga-Helia vastaa näihin muutoksiin uudistamalla kaikkien AMK-tutkintojensa opinnäytetyömallin.
– Maailma muuttuu, ja siksi meidänkin on muututtava. Uudistuksen tavoitteena on tehdä meiltä valmistuneiden osaaminen näkyväksi entistä monipuolisemmin, sanoo Haaga-Helian opetuksesta vastaava vararehtori Minna Hiillos.
Haaga-Helia on pilotoinut uutta opinnäytetyömallia tämän ja viime vuoden aikana. Kokemukset ovat olleet hyviä niin pilottiin osallistuneiden opiskelijoiden kuin ohjaajienkin mielestä.
Painopiste oppimisprosessiin tekoälyn aikakaudella
Uudessa mallissa osaamista voi näyttää entistä monipuolisemmin. Opiskelija tuottaa esimerkiksi kehittämistyön, palvelukuvauksen, konseptin, tutkimuksen, artikkelin tai videon. Tätä täydentää kirjallinen kuvaus, jossa opiskelija perustelee ratkaisunsa ja arvioi osaamisensa kehittymistä.
– Meillä on opiskelijoita, jotka tähtäävät suoraan työelämään ja toisaalta opiskelijoita, jotka jatkavat tiedekorkeakouluihin. Uusi malli taipuu moneen, sillä osaamisen voi näyttää hyvin monella tavalla – omien tavoitteidensa mukaan, Hiillos sanoo.
Hiilloksen mukaan tekoälyn yleistyminen haastaa perinteisiä opinnäytetyön arvioinnin käytäntöjä. Siksi uudessa mallissa arvioidaan entistä enemmän myös oppimisprosessia, ei pelkästään lopputulosta. Tekoälyä ohjataan käyttämään eettisesti ja läpinäkyvästi.
– Oman osaamisen ja asiantuntijuuden sanoittaminen vahvistaa myös työelämässä tarvittavia taitoja ja helpottaa urasuunnittelua, Hiillos toteaa.
Opinnäytetyön laajuus muuttuu kaikissa AMK-tutkinnoissa
Uudistuksen myötä AMK-tutkinnon opinnäytetyön laajuus muuttuu 15 opintopisteestä 10 opintopisteeseen. Työn laajuus vastaa entistä paremmin yliopistojen kandidaatintutkielmia, joiden laajuus on 6–10 opintopistettä.
Opinnäytetyön lisäksi opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan 5 opintopisteen laajuisella täydentävällä opintojaksolla. Opintojakso voi liittyä esimerkiksi syventävään tutkimus- ja kehittämisosaamiseen tai urasuunnittelun, työllistymisen tai yrittäjyyden osaamiseen.
Merkittävä muutos koskee myös tapaa, jolla opinnäytetyö tehdään. Jatkossa työ tehdään opintojakson aikana, jolla opiskelija saa jatkuvaa ohjausta sekä opettajilta että vertaisryhmältä. Tavoitteena on, ettei opiskelija jää yksin opinnäytetyöprosessin kanssa. Vertaispalaute ja vaiheittain etenevä opintojaksorakenne luovat selkeät raamit työn tekemiselle.
Uusi malli otetaan käyttöön Haaga-Heliassa 1.1.2027. Sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä uuden mallin mukaisesti. Nykyisillä opiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa opinnäytetyö vanhan mallin mukaan 31.7.2027 asti. Uudistus ei koske YAMK-tutkintoja.
Haaga-Helian uusi opinnäytetyömalli
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Tekee opiskelijan osaamisen näkyväksi aiempaa monipuolisemmin.
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Lisää yhteisöllisyyttä, vertaisoppimista ja ohjausta.
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Tukee valmistumista selkeän opintojaksorakenteen ansiosta.
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Huomioi tekoälyn käytön osana modernia asiantuntijatyötä sekä oppimisprosessia.
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Soveltuu sekä käytännönläheisistä projekteista kiinnostuneille että jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna HiillosVararehtori, opetusHaaga-Helia ammattikorkeakouluPuh:+358 294471647minna.hiillos@haaga-helia.fi
Susanna Niinistö-Sivurantarehtori, toimitusjohtajaHaaga-Helia ammattikorkeakoulususanna.niinisto-sivuranta@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
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