Blogi: Oletko koskaan ajatellut, että aivoterveyteesi vaikuttaa myös ympäristö, jossa elät?

Kun puhumme aivoterveydestä, mieleen tulevat usein liikunta, ravitsemus, uni ja aivojen aktiivinen käyttö. Näiden kautta toteutammekin usein tärkeitä aivoterveystekoja arjessamme. Harvemmin kuitenkaan pysähdymme miettimään, kuinka paljon ympäristö ympärillämme vaikuttaa siihen, millaisia valintoja teemme, kuinka aktiivisina pysymme ja kuinka hyvin voimme.

Aivoterveyttä tukeva ympäristö onkin paljon enemmän kuin esteettömät tilat tai terveyspalvelut. Se muodostuu kaikista niistä arjen asioista, jotka tekevät elämästä sujuvaa, turvallista, virikkeellistä ja yhteisöllistä. Se voi olla lähellä sijaitseva kirjasto, turvallinen kävelyreitti, harrastusmahdollisuus, puisto, jossa on mukava ulkoilla, tai naapuri, joka pyytää mukaan tapahtumaan. Tutkimusten mukaan sosiaaliset suhteet, osallisuuden kokemus, mahdollisuudet liikkua ja oppia uutta sekä ympäristön tarjoamat virikkeet ovat yhteydessä parempaan aivoterveyteen ja pienempään muistisairauksien riskiin.

Usein emme edes huomaa, kuinka moni arkinen asia tukee aivojamme. Ystävän kanssa tehty kävelylenkki yhdistää liikunnan ja sosiaalisen yhdessäolon. Kirjastossa käynti aktivoi muistia ja ajattelua. Yhdistyksen kerho tai vapaaehtoistoiminta tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia ja tunnetta siitä, että kuuluu joukkoon. Pieniltä tuntuvat asiat voivat yhdessä muodostaa ympäristön, joka tukee hyvinvointia vuosien ajan.

Muistiystävällisessä ympäristössä muistista voi myös puhua avoimesti. Ihmiset kohdataan arvostavasti, palvelut ovat helposti saavutettavia ja toimintaan on helppo osallistua. Tällainen ympäristö ei hyödytä vain muistisairaita tai muistioireisia, vaan se tukee kaikkien aivoterveyttä ja hyvinvointia ja on ennaltaehkäisevää meille kaikille.

Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia hyödyntää aivoterveyttä tukevia ympäristöjä. Pitkät etäisyydet palveluihin, yksinäisyys, liikkumisen haasteet, taloudellinen tilanne tai tiedon puute voivat vaikeuttaa osallistumista ja aktiivista arkea. Siksi on tärkeää, että palvelut, harrastusmahdollisuudet, kohtaamispaikat ja aivoterveyttä edistävä toiminta ovat saavutettavia ja helposti löydettävissä mahdollisimman monelle. Yhdenvertainen ympäristö tukee jokaisen mahdollisuuksia tehdä hyvinvointia ja aivoterveyttä vahvistavia valintoja omassa arjessaan.

Aivoterveyttä tukeva ympäristö ei synny sattumalta, vaan sitä rakennetaan yhdessä kunnissa, kaupungeissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä, yhteisöissä sekä arjen kohtaamisissa. Kun aivoterveys huomioidaan osana elinympäristöjen suunnittelua, palveluiden kehittämistä ja yhteisöllistä toimintaa, luodaan samalla edellytyksiä hyvälle ikääntymiselle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille läpi elämän. Jokainen kohtaaminen, harrastusmahdollisuus, turvallinen ympäristö ja osallisuuden kokemus voivat parhaimmillaan olla myös aivoterveystekoja.

Aiheesta lisää: omahame.fi/aivoterveys

Leena Onttonen

Projektiasiantuntija

Muistijälki - Aivoterveyttä elämänvarrelle -hanke

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen määräraha (STM)