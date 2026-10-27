MTK ja Sahateollisuus: Puurakentamisen edistämiselle ei ole ylitsepääsemättömiä esteitä – julkisessa rakentamisessa valtava potentiaali
27.10.2026 13:24:43 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomella on kaikki edellytykset lisätä puurakentamista etenkin julkisissa rakennuksissa ja kerrostaloissa. MTK:n ja Sahateollisuuden mukaan kasvu vahvistaisi kotimaista arvonlisää ja rakennuskannan hiilivarastoa. Ensi vaalikaudella puurakentamista tulee vauhdittaa tekemällä rakentamisesta ilmastoystävällisempää asetusten kautta sekä asettamalla julkiseen rakentamiseen 35 % tavoite puun käytölle.
Puurakentamisessa kasvuvaraa on erityisesti julkisissa rakennuksissa ja kerrostaloissa. Pientalojen osalta puun käyttö on hyvällä tasolla. Puun käyttöä voitaisiin lisätä kuitenkin myös korjaus-, täydennys- ja infrarakentamisessa.
Valtioneuvoston Puurakentamisen ohjelmassa tavoiteltiin puulle 45 prosentin osuutta julkisesta uudisrakentamisesta vuonna 2025. Aloitettujen julkisten puurakennusten osuus on kuitenkin jäänyt viime vuosina pääosin alle 20 prosenttiin.
Järjestöjen mukaan ensi vaalikaudella puun käytölle julkisessa rakentamisessa tulee asettaa 35 prosentin vuosittainen tavoite. Sen toteutumista on seurattava johdonmukaisesti ja ryhdyttävä aktiivisesti toimiin, jos tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Tavoitteet on vietävä käytäntöön esimerkiksi parantamalla hankintaosaamista ja antamalla puulle todellinen mahdollisuus julkisissa kilpailutuksissa ja asuntorakentamisessa.
– Ilmastoystävällisestä puurakentamisesta on puhuttu pitkään, mutta päättäjiltä varsinaiset teot ovat unohtuneet vaalikausi toisensa perään. Ensi vaalikauden tulee olla sanoista tekoihin ajanjakso, jossa asetetaan julkiselle puurakentamiselle 35 prosentin tavoite. Lisäksi rakentamisen päästöille tulee asettaa kunnianhimoiset rajat, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kommentoi.
Puuta ei tarvitse määrätä kaikkiin rakennuksiin, mutta sen on voitava kilpailla silloin, kun se sopii hankkeeseen. Julkisilla hankinnoilla voidaan samalla tukea kotimaista tuotantoa, aluetaloutta ja pitkäikäisten puutuotteiden käyttöä.
– Puurakentamisen hyödyt ulottuvat koko arvoketjuun metsänomistajista puutuoteteollisuuteen ja rakentamiseen. Kotimaisen puun käytön lisääminen tuo työtä ja arvonlisää eri puolille Suomea sekä vahvistaa pitkäikäisten puutuotteiden kysyntää. Samalla yhteiskunta saa kestävää rakennuskantaa ja rakennusten käyttäjät toimivia ja viihtyisiä tiloja. Julkisilla hankinnoilla voidaan näyttää suuntaa ja luoda markkinaa, joka kannustaa yrityksiä investoimaan osaamiseen ja tuotantoon. Kaupan päälle vieläpä pelastetaan ilmastoa, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo.
Puurakentaminen on ratkaisu vähähiiliseen rakentamiseen. Pitkäikäiset puurakennukset sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan ja toimivat siten ilmaston kannalta tärkeinä hiilivarastoina. Puurakentamisen avulla voidaan luoda alueilleen työpaikkoja, saada kunnalleen tunnettuutta ja rakentaa terveellistä ja turvallista ympäristöä myös jälkipolville. Puu tarjoaa ratkaisuja kaikkialla, missä ihmiset elävät ja viettävät arkea tai vapaa-aikaa. Se sopii yhtä hyvin tiiviiseen kaupunkirakentamiseen kuin omakotitaloihin ja loma-asumiseen.
Lisätietoja:
Tino Aalto, toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry, p. +358 50 574 8713
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK ry, p. +358 20 413 3701
Yhteyshenkilöt
Juho HämäläinenViestinnän asiantuntijaMTK ry
metsät, ympäristö ja maankäyttö
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